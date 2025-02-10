Зарплаты в сфере общепита выросли больше чем на 30% за год

Средние зарплатные предложения для работников общепита выросли на 31% за год, достигнув 58,2 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «Авито Работы», с которым ознакомился RB.RU.

Наибольший прирост зафиксирован на вакансиях для кондитеров, в январе им начали предлагать зарплату на 77% больше, чем годом ранее. Соискатели на эту должность могут рассчитывать на среднюю зарплату в размере 80,24 тыс. рублей в месяц при работе по фиксированному графику.

На втором месте по росту зарплатных предложений оказалась профессия мангальщика — работодатели начали указывать в объявлениях суммы на 75% выше, чем в январе 2024 года. Для новых сотрудников средняя зарплата составила около 51,36 тыс. рублей.

На позиции шеф-повара средний уровень зарплатных предложений вырос на 71%, достигнув 108 892 рублей в месяц при фиксированном графике. Это стало самым высоким показателем в сфере общепита.

По данным Росстата, доля россиян с ежемесячным доходом свыше 100 тыс. рублей составила рекордные 11,4% по итогам 2023 года. Годом ранее доход от 100 тыс. рублей имели всего 8,3% россиян.

Одной из самых высокооплачиваемых профессий в России в 2024 году, по данным исследования hh.ru и ПЭК, стали курьеры. Их медианная зарплата за январь-ноябрь выросла на 15%, до 115 тыс. рублей в месяц, обогнав зарплаты даже некоторых IT-специалистов.

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