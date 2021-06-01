Автопроизводитель Rimac показал лимитированный 2000-сильный электрический гиперкар Nevera

Полноприводный гиперкар оснащен четырьмя электромоторами, развивающими 2360 Нм крутящего момента.

Nevera разгоняется до 100 км/ч за 1,97 секунды, до 300 км/ч – за 9,3 секунды. Максимальная скорость – 412 км/ч. Вместимость модуля батареи составляет 402 кВт/ч.

Всего будет выпущено 150 экземпляров Nevera. Стоит автомобиль будет €2 млн.

Концепт тогда еще не имевшего название гиперкара с идентификатором C_Two впервые представили на Женевском автосалоне в 2018 году. Название Nevera автомобиль получил в честь резкого переменчивого средиземноморского ветра.

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Фото: Rimac