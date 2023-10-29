Министерство связи Израиля прекращает связи со SpaceX из-за предоставления Starlink сектору Газа, транзит российского газа через Украину прекратится через год, а «Лаборатория Касперского» разработала чипы, моделирующие работу человеческого мозга. Эти и другие новости дня — в воскресном дайджесте RB.

Отношения SpaceX и Израиля, сотрудничество «Яндекса» с РКН, чип «Касперского»: главное 29 октября