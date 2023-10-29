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Отношения SpaceX и Израиля, сотрудничество «Яндекса» с РКН, чип «Касперского»: главное 29 октября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Министерство связи Израиля прекращает связи со SpaceX из-за предоставления Starlink сектору Газа, транзит российского газа через Украину прекратится через год, а «Лаборатория Касперского» разработала чипы, моделирующие работу человеческого мозга. Эти и другие новости дня — в воскресном дайджесте RB.

Отношения SpaceX и Израиля, сотрудничество «Яндекса» с РКН, чип «Касперского»: главное 29 октября

Мир

  • Министры торговли стран G7 призвали отменить неоправданные ограничения, сдерживающие торговые отношения. Например, импорт японских морепродуктов, который временно ограничили в том числе Россия и Китай.

Россия

  • Транзит российского газа через Украину прекратится в конце 2024 года. «Нафтогаз», по словам главы правления, не будет инициировать продление контракта с «Газпромом».
  • Товарооборот между Россией и Норвегией снизился почти на 80% в 2023 году, рассказал посол РФ в стране (РИА).
  • Инвестиции пенсионного фонда Норвегии в российские ценные бумаги за год упали с $3,1 млрд до $291 млн, добавил посол.
  • Россия впервые с 2014 года вошла в топ-10 поставщиков нефтепродуктов в Индонезию с объемом поставок $260 млн (РИА).
  • В Госдуме предложили убрать «Википедию» из результатов поиска. Автор идеи Антон Горелкин уверен, что «Руниверсалис» и «Рувики» заменят энциклопедию без потери качества.
  • Производство косметических средств в Москве выросло на 17% с января по август этого года, сообщил Сергей Собянин.

Бизнес

  • Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что его ведомство прекратит все связи со SpaceX из-за предоставления Starlink организациям по оказанию помощи в секторе Газа. В Израиле опасаются, что спутниковую связь использует ХАМАС.
  • В ответ Илон Маск сообщил, что ни один терминал Starlink не попытался осуществить подключение непосредственно из сектора Газа. Предприниматель пообещал принять «чрезвычайные меры», чтобы подтвердить, что Starlink используется только в гуманитарных целях.
  • За первое полугодие «Яндекс» удалил из поиска более 190 тысяч ссылок по требованию Роскомнадзора.
  •  «Аэрофлот» возобновил полеты в Абу-Даби из Москвы. Рейсы из Шереметьево будут выполняться четыре раза в неделю.
  • Инвестиционная компания Aurelius может стать новым владельцем косметического бренда The Body Shop. Сумму сделки с бразильской Natura&Co оценивают до $485 млн (Sky News).
  • «Победа» вслед за «Аэрофлотом» запустила прямые рейсы из Москвы в Абу-Даби. Компания будет выполнять рейсы четыре раза в неделю из Внуково.

Технологии

  • «Лаборатория Касперского» разработала нейроморфные чипы, способные считать стекающие по окну капли дождя и песчинки в часах.
  • SpaceX в 50-й раз с начала года вывела на орбиту партию интернет-спутников Starlink.
  • Страны G7 готовы одобрить кодекс правил для компаний-разработчиков искусственного интеллекта. Следование документу будет добровольным (Reuters).

Фото: Unsplash

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