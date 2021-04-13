ОМК Tech акселератор: металлургический гигант объявил конкурс стартапов

В АО «Объединенная металлургическая компания» стартовал приём заявок на конкурс среди технологичных стартапов, сообщает пресс-служба компании. Финалисты получат финансовую помощь, победители – контракт с «ОМК».

Конкурс проходит в рамках акселератора: жюри отберёт среди претендентов 10 перспективных стартапов и выделит им 1 млн рублей на развитие. Кроме того, финалистам предложат наставническую поддержку от «ОМК», международного инновационного акселератора Winno и инвестиционного фонда. Победители конкурса смогут рассчитывать на контракт с «ОМК» в развитии своего дела.

К участию в конкурсе допускаются студенты и аспиранты, желающие получить грант на своё исследование, а также стартапы с уже готовым решением.

Заявки на участие в акселераторе принимаются до 15 мая.

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Фото: пресс-служба АО «ОМК»