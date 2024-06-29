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В России предложили создать интернет-суды

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В России предложили создать интернет-судя для рассмотрения споров, связанных со спорами по сделкам, заключенным в интернете.

В России предложили создать интернет-суды
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Как отметила вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Елена Авакян, такая практика успешно применяется в Китае. Там весь судебный процесс по таким сделкам проходит онлайн. Через интернет выносятся в том числе судебные решения.

«Вполне логично, что судебные споры, связанные со сделками в интернете, должны рассматриваться судом в интернете. Идея создания интернет-судов, она в данном случае вполне обоснована», — сказала Авакян агентству «Интерфакс».

Она рассказала, что в КНР такие суды рассматривают десятки миллионов дел в год. По ее словам, суды без офлайн-представительств помогут избежать, в частности, споров о территориальности и подсудности.

Например, интернет-магазин, который работает только в онлайне, может территориально располагаться в отдаленных регионах. А онлайнх-суды позволят исполнять решения, выплачивать штрафы по месту фактического пребывания или регистрации.

Создание онлайн-судов снизит нагрузку на судебную систему в целом, отметила вице-президент ФПА.

Фото на обложке: Deemerwha studio / Shutterstock

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