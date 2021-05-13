В России запустился сервис онлайн-патентования

Компания «Царская привилегия» запустила новый продукт «ПростоПатент». С его помощью можно управлять интеллектуальной собственностью онлайн.

Пакеты услуг в рамках «ПростоПатента» сформированы в зависимости от целей и возможностей клиента: от получения маркетинговых преимуществ до защиты от конкурентов и обеспечения прав на зарубежных рынках, заявили в «Царской привилегии» для RB.RU.

Сообщается, что специалисты сервиса помогут определить требуемый объём работ под конкретную цель, а также отметить этапы, которые клиент может без значительного риска выполнить самостоятельно при желании сэкономить.

Оплачивать пакет можно будет в течение 12 месяцев параллельно экспертизе патентной заявки, заявляет компания.

Наше решение позволяет компаниям сконцентрироваться на развитии своего бизнеса и не тратить время на поиск подходящих подрядчиков и оценку стоимости, в которую обойдутся их услуги. Благодаря нашему многолетнему опыту, автоматизации внутренних процессов и разработанной нами технологической платформе, мы смогли предоставить прозрачное ценообразование вместе с высоким качеством услуг. Александр Левкин, генеральный директор компании «Царская привилегия»

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