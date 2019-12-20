В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский суд Москвы приговорил к двум годам условно владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина. По данным компании Group-IB , которая занимается вопросами кибербезопасности, к уголовной ответственности в российской судебной практике пиратов раньше еще не привлекали.

Group-IB принимала участие в расследовании дела и помогла установить личность преступника.

Еще в 2018 году специалисты компании обнаружили сеть нелегальных онлайн-кинотеатров. Он состояла из сайтов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал», среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life , kinogb.cc , kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv.

На этих сайтах были выложены более 10 тысяч фильмов, в том числе новинки кино. Поставщиком фильмов была сеть доставки пиратского контента Moonwalk, которая прекратила работу в октябре 2019 года. Рекламодателями на сайтах Сайгина были онлайн-казино 1xbet и Azino777, говорится в сообщении.

По данным Group-IB, уголовное дело из-за нарушения авторских прав в отношении Сайгина инициировал один из правообладателей. В картотеке суда сказано, что дело было зарегестрировано 10 июля и рассмотрено 19 декабря. Подробностей о том, кто именно подал в суд, нет.

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