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В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Красногорский суд Москвы приговорил к двум годам условно владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина. По данным компании Group-IB, которая занимается вопросами кибербезопасности, к уголовной ответственности в российской судебной практике пиратов раньше еще не привлекали.

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Group-IB принимала участие в расследовании дела и помогла установить личность преступника.

Еще в 2018 году специалисты компании обнаружили сеть нелегальных онлайн-кинотеатров. Он состояла из сайтов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал», среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life , kinogb.cc , kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv.

На этих сайтах были выложены более 10 тысяч фильмов, в том числе новинки кино. Поставщиком фильмов была сеть доставки пиратского контента Moonwalk, которая прекратила работу в октябре 2019 года. Рекламодателями на сайтах Сайгина были онлайн-казино 1xbet и Azino777, говорится в сообщении.

По данным Group-IB, уголовное дело из-за нарушения авторских прав в отношении Сайгина инициировал один из правообладателей. В картотеке суда сказано, что дело было зарегестрировано 10 июля и рассмотрено 19 декабря. Подробностей о том, кто именно подал в суд, нет. 

Фото: Stokkete / Shutterstock

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