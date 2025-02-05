OpenAI представила новый логотип
Создавшая ChatGPT компания OpenAI провела ребрендинг, представив новые логотип и фирменный шрифт. Обновленное руководство по использованию бренда OpenAI опубликовано на сайте компании.
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Новая эмблема в виде цветка похожа на прошлую, но имеет более четкие контуры и больше пространства в центре. Предполагается, что текстовый логотип и эмблема будут использоваться отдельно, тогда как раньше они дополняли друг друга.
Эволюция логотипа OpenAI. Фото: OpenAI
Прошлый вариант логотипа создали сооснователи OpenAI Сэм Альтман и Илья Суцкевер. Над ребрендингом же работала внутренняя команда дизайнеров во главе с Вэйтом Меллером и Шэннон Ягер, пишет издание Wallpaper. По задумке дизайнеров, логотип должен был стать «более органичным и человечным».
На вопрос о том, использовали ли дизайнеры возможности ChatGPT при создании нового логотипа, Меллер заявил Wallpaper, что команда прибегала к помощи нейросети лишь для расчета различных параметров, но в остальном «процесс был полностью традиционным».
В рамках ребрендинга OpenAI также продемонстрировала новый шрифт OpenAI sans, который, как рассказали в компании, «сочетает геометрическую точность и функциональность с округлым, доступным характером». Этот же шрифт используется в новом логотипе OpenAI.
В начале февраля Альтман в интервью Nikkei Asia рассказал, что планирует разработать гаджет на основе искусственного интеллекта, который «заменит смартфоны». По словам гендиректора OpenAI, проект будет реализован совместно с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом.
Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock / FOTODOM
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