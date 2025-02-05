OpenAI представила новый логотип

Новая эмблема в виде цветка похожа на прошлую, но имеет более четкие контуры и больше пространства в центре. Предполагается, что текстовый логотип и эмблема будут использоваться отдельно, тогда как раньше они дополняли друг друга.





Эволюция логотипа OpenAI. Фото: OpenAI



Прошлый вариант логотипа создали сооснователи OpenAI Сэм Альтман и Илья Суцкевер. Над ребрендингом же работала внутренняя команда дизайнеров во главе с Вэйтом Меллером и Шэннон Ягер, пишет издание Wallpaper. По задумке дизайнеров, логотип должен был стать «более органичным и человечным».

На вопрос о том, использовали ли дизайнеры возможности ChatGPT при создании нового логотипа, Меллер заявил Wallpaper, что команда прибегала к помощи нейросети лишь для расчета различных параметров, но в остальном «процесс был полностью традиционным».

В рамках ребрендинга OpenAI также продемонстрировала новый шрифт OpenAI sans, который, как рассказали в компании, «сочетает геометрическую точность и функциональность с округлым, доступным характером». Этот же шрифт используется в новом логотипе OpenAI.

В начале февраля Альтман в интервью Nikkei Asia рассказал, что планирует разработать гаджет на основе искусственного интеллекта, который «заменит смартфоны». По словам гендиректора OpenAI, проект будет реализован совместно с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом.

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