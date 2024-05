OpenAI будет обучать нейросети на новостных статьях ведущих мировых газет. В рамках сделки с News Corp в распоряжение компании попадут материалы The Wall Street Journal, The New York Post и других изданий. News Corp же получит доступ к технологиям OpenAI.

News Corporation и OpenAI подписали сделку, в рамках которой технологическая компания получит доступ к новостным статьям входящих в холдинг изданий для обучения своих нейросетей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В обмен на доступ к статьям News Corp получит доступ к технологиям OpenAI для улучшения своей работы.

В News Corporation входят в частности The New York Post, The Wall Street Journal, The Times, The Sun.

Стороны не раскрыли финансовые условия сделки. Ее сумма может превысить $250 млн в течение пяти лет, отмечает The WSJ.

Ранее OpenAI договорилась об использовании материалов для обучения нейросетей с Reddit, Financial Times, The Associated Press и другими компаниями.

