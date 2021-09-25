Компании при приеме на работу предпочитают устные рекомендации письменным — исследование

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди 1000 менеджеров по подбору персонала со всей России, который показал, что рекрутеры считают устные рекомендации более информативными, чем письменные.

Предпочтение устным рекомендациям по телефону или при личной встрече отдали 51% участников опроса, отметив, что устное общение позволяет получить более подробную информацию о кандидате. Специалисты также рассказали о том, что встречаются ситуации, когда сотрудник сам пишет себе рекомендацию, а руководство ее подписывает, желая скорее разобраться с проблемой.

Каждый пятый респондент (18%) привык доверять рекомендательным письмам: по их мнению, такой формат позволяет отбросить эмоции и внимательно изучить суть вопроса, например — функционал кандидата на прошлом месте работы.

14% опрошенных признались, что вообще не доверяют рекомендациям, ссылаясь на их необъективность.

Информации, полученной в ходе разговора, чаще всего доверяют компании с численностью от 100 до 1000 человек (60%), тогда как небольшие предприятия, напротив, чуть чаще доверяют рекомендательным письмам (20%).

Негативные отзывы о работе кандидата на прошлом месте встречаются нечасто — лишь 13% HR-специалистов, проверяя рекомендацию в последний раз, получили сведения, негативно характеризующие соискателя. Из них 9% не приняли кандидата на работу, а 4% решили нанять сотрудника, несмотря на отрицательную характеристику.

Положительные отзывы о кандидате получили 54% опрошенных – 44% приняли его на работу, а 10% компаний решили все же отказать.

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