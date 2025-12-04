Википедия хочет монетизировать доступ ИИ к её данным

Основатель Википедии Джимми Уэйлс намерен добиваться компенсации от бигтехов, которые используют материалы онлайн-энциклопедии для обучения своих ИИ-моделей. Так он хочет компенсировать затраты, растущие из-за объёма автоматизированных запросов — пишет Reuters. Уэйлс подчеркнул: ИИ-боты создаёт значительную нагрузку на инфраструктуру Википедии, которую сейчас покрывают только пожертвования от пользователей.

Объём запросов от корпораций несопоставим с обычными пользовательскими

Выступая на саммите в Нью-Йорке, Уэйлс сообщил, что Википедия ведёт работу над соглашениями, предусматривающими оплату корпоративного доступа к энциклопедии. Речь идёт о бигтех-компаниях, в том числе Google, OpenAI и Meta*, использующих открытые данные для обучения своих языковых моделей.

Уэйлс подчеркнул, что сканирование данных Википедии ИИ-ботами приводит к увеличению расходов на серверы, оперативную память и хранение данных. Он отметил, что объём таких запросов несопоставим с обычным пользовательским трафиком и требует отдельного финансирования.

Бигтехи используют Википедию бесплатно — а сервис несёт огромные затраты

Фонд Викимедиа, поддерживающий Википедию, уже более 20 лет является некоммерческим и существует за счёт добровольных пожертвований и работы редакторов-волонтёров. Уэйлс указал, что общественные взносы не предназначены для поддержки разработки коммерческих ИИ-продуктов стоимостью в миллиарды долларов.

По его словам, ситуация, при которой технологические компании используют контент Википедии бесплатно, пока она несёт огромные инфраструктурные затраты, выглядит несправедливой. Именно поэтому Википедия стремится к монетизации этого процесса.

Википедия будет ограничивать время доступа для ИИ-ботов

Википедия также рассматривает технические способы ограничения доступа ИИ-ботов: например, с помощью инструментов можно вручную регулировать, как и когда ИИ-модели могут обращаться к сайту. При этом Уэйлс признаёт: такие меры вступают в противоречие с принципами открытого доступа к информации, однако финансовые затраты требуют принятия подобных мер.

Отвечая на вопрос о возможных претензиях к бигтех-компаниям, Уэйлс отметил, что юридические шаги обсуждаются, но окончательных решений пока нет.

Контекст

Осенью этого года у Википедии появился конкурент. xAI Илона Маска запустила собственный проект Grokipedia — тестовую энциклопедию, которую сам Маск назвал «лучшей версией» существующего формата. Визуально платформа сочетает элементы классического энциклопедического интерфейса и поисковой системы.

На старте Grokipedia состояла из 885 тысяч статей — классическая Википедия на данный момент насчитывает более 7 млн материалов.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ