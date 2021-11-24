В Милане представили электрический нанокар для подростков со съемной батареей

Испанский производитель электроскутеров Silence представил на выставке EICMA в Милане миниатюрный электрокар S04. Продажи двух версий новинки начнутся уже в 2022 году, для вождения одной из которых будет достаточно прав для управления мопедом.

S04 пополнит нишу сверхкомпактного городского электротранспорта, в которой уже присутствуют модели Citroen, Opel, Eli, Micro и Renault, сообщает NewAtlas. Новинка подойдет водителям-одиночкам или парам без детей.

Машина выполнена на трубчатой раме мотоциклетного типа, размеры — 2,28 × 1,29 × 1,59 м, радиус разворота — 3,5 м. Внутри автомобиля два сидения — для водителя и пассажира, объем багажника 313 л.

Управлять некоторыми функциями электромобиля можно с помощью специального приложения

В компании отметили, что на рынок выйдут две версии нанокара. Вариант L7e будет оснащен двигателем мощностью 14 кВт, позволяющим развивать скорость до 90 км/ч и двумя аккумуляторами общей емкостью 11,2 кВт·ч. Их хватит для того, чтобы проехать до 149 км без подзарядки. Версию L6e оснастят двигателем всего на 6 кВт — он позволит разгоняться только до 45 км/ч. Этот вариант получит одну АКБ, запас хода составит 70 км. Кстати, для этой модели будет достаточно водительского удостоверения, разрешающего управлять мопедом.

Оба варианта S04 имеют задний привод, используют дисковые тормоза. Имеется многофункциональное рулевое колесо, 7-дюймовая приборная панель, зарядка и держатель для смартфона, LED-подсветка, электростеклоподъемники, центральный замок а также аудиосистема с поддержкой Bluetooth.

Благодаря своим габаритам новинка маневрена и занимает меньше места на парковке

Съемный аккумулятор размещен под сиденьями электрокара. Для его транспортировки к розетке предусмотрена тележка. На батарею приходится до 40% цены сити-кара, поэтому она будет продаваться по подписке с ежемесячной платой. Вдобавок Silence планирует открыть круглосуточные пункты обмена разряженных батарей на заряженные.

Silence S04 поступят в продажу в 2022 году. Ценник на нанокар начинается с отметки в €7500, на наши деньги это почти 630 тыс. рублей по сегодняшнему курсу.

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Фото: silence.eco