Беспилотник Яндекса проехал 400 км без участия водителя

Автономный легковой автомобиль Яндекса совершил первую в России поездку протяжённостью около 400 км без участия водителя. Маршрут проходил по трассе Москва — Тула — Москва, включая участки городской и федеральной дороги. Испытание прошло в полностью автономном режиме — водитель находился в кресле, но ни разу не взял управление на себя.

Шестичасовая поездка без единого вмешательства

Для достоверности результата поездку снимали три камеры: одна фиксировала дорогу, вторая — положение рук на руле, третья — ноги водителя. Яндекс опубликовал ускоренное видео и полную запись длиной 6 часов 7 минут, подтверждающую, что машине не потребовалось участие человека.

За управление отвечала технология автономного вождения на основе нейросети-трансформера, обученной на действиях опытных водителей. Она анализирует дорожную обстановку, прогнозирует поведение других участников движения и строит безопасную траекторию.

Нейросеть справилась с городом, трассой и пробками

Автомобиль уверенно проходил сложные участки маршрута: выполнял манёвры, объезжал дорожные работы, уступал общественному транспорту. Он также самостоятельно прошёл платные участки трассы М-4 «Дон» — оплату автомобиль «произвёл» через транспондер.

Маршрут включал региональные дороги, городские улицы и федеральную трассу, где плотность движения менялась от свободного потока до плотных заторов. Система показала стабильное поведение в разных условиях, включая развязки, светофоры и нерегулируемые перекрёстки.

Следующий шаг — роботакси

Легковые беспилотники Яндекса используются и в пассажирских перевозках. Первые роботакси начали тестироваться в 2023 году в московском районе Ясенево, где за три месяца выполнили более 1 700 поездок.

В 2026 году компания намерена запустить сервис роботакси в других районах Москвы.

Пассажиров будут обслуживать 200 автономных автомобилей, заказать поездку можно будет через приложение Яндекс Go.

От легковых машин — до тягачей и роботов-доставщиков

Яндекс тестирует систему автономного управления с 2017 года. Сейчас она применяется не только в легковых автомобилях, но и в грузовиках и роботах-доставщиках.

С мая 2025 года грузовые беспилотники Яндекса перевозят товары для сети «Магнит» по маршруту Коломна — Тула. За это время они преодолели более 130 000 км и перевезли около 4 000 тонн грузов. К 2027 году компания планирует довести парк автономных тягачей до 1 000 единиц и расширить географию рейсов.

Контекст

За рубежом беспилотные системы также быстро переходят от тестов к коммерческому использованию. В США Waymo (дочерняя компания Alphabet) уже запустила сервис роботакси в Финиксе и Сан-Франциско, а в 2025 году начала испытания беспилотных грузовиков на трассе между Техасом и Аризоной. Tesla также постепенно расширяет тестирование функции Full Self-Driving — к концу года она будет доступна в 17 странах.

Китайские Baidu и Pony.ai уже получили первые лицензии на автономные перевозки пассажиров без водителя в Пекине и Шэньчжэне. В августе 2025 года компания и Lyft объявили о сотрудничестве для запуска автономных такси в Германии и Великобритании с 2026 года.