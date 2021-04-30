Отдохнут не все: названы профессии, представители которых будут работать в праздники

48% представителей рабочих профессий будут работать в грядущие майские праздники, выяснил в результате опроса сервис «VK Работа».

Среди них — бариста, бармены, водители, продавцы-консультанты, кассиры и коммунальщики, сообщили в «VK Работа» RB.RU.

При этом участники опроса предпочли работать преимущественно в первую половину майских — только 15% синих воротничков выйдут на смену на 9 мая.

Решение о выходе на работу в государственные праздники многие приняли из-за возможности заработать — каждый пятый участник опроса отметил, что его смена в эти дни будет оплачена по увеличенному тарифу. Большинство же просто выйдет на свою смену по графику — таковых 44%. Ещё 13% респондентов заявили о желании принести пользу людям в праздничные дни.

Среди тех, кто всё же будет отдыхать, 48% проведет выходные дома, 48% отправятся на дачу.

Опрос был проведён в апреле 2021 года сервисами «VK Работа» и ResearchMe среди 1 226 представителей рабочих профессий по всей России.

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Фото: «VK Работа».