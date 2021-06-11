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В S7 Airlines рассказали, зачем россияне берут отпуск

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Значительная часть россиян берут отпуск не для того, чтобы отдохнуть от работы или решить семейные дела. Они едут делать фотографии для соцсетей. Примечательными результатами их исследования поделились в S7 Airlines.

В S7 Airlines рассказали, зачем россияне берут отпуск

Согласно опросу авиакомпании, четверть россиян берут отпуск для того, чтобы куда-нибудь съездить ради фотографий для постов в соцсетях. И все снимки выкладывают очень быстро – почти половина (42%) респондентов делают это в течение недели после возвращения домой.

«Но главная причина взять отпуск – новые впечатления, в том числе посещение незнакомых новых мест. Ее в качестве основной выбрали 67% респондентов. При этом больше половины россиян (57%) уезжает отдыхать, чтобы перезагрузиться и отвлечься от рабочих задач», – отметили в пресс-службе авиакомпании.

Среди самого контента лидерство за снимками у местных достопримечательностей – рядом с ними фотографируются 72% опрошенных. Половина – обязательно сделает постановочное фото в море или пляже. Примерно столько же (40%) – делают снимки собственного загара. Именно ради него, к слову, каждый третий россиянин едет в отпуск.

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Фото: Depositphotos.com

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