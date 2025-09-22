Вычет за 2024-й впервые можно получить без сбора документов

Бизнес давно жаловался: клиенты тонут в бумагах ради налогового вычета, а компании тратят часы на справки. Этот запрос легализовать процесс в цифре наконец услышан. 22 сентября Сбер при поддержке ФНС запустил первую в стране платформу социальных налоговых вычетов. Она объединила в едином контуре клиентов и организации, убрав бумажную волокиту из цепочки.

Новый порядок для граждан

С 2024 года россияне впервые могут оформить социальный вычет без сбора документов. При оплате медицинских, образовательных или спортивных услуг клиенту приходит уведомление в приложении. Дальше достаточно один раз согласиться на передачу данных, и система сама отправляет их в ФНС. Налоговая проверяет сведения и готовит заявление, которое остаётся лишь подписать в личном кабинете. Итог — возврат до 22,5 тыс. рублей за собственные расходы и 16,5 тыс. за обучение ребёнка. В 2025 году лимиты вырастут до 33 тыс. и 24,2 тыс. рублей благодаря повышенной ставке НДФЛ.

Автоматизация для компаний

Организациям подключение доступно через СберБизнес. Если раньше подготовка одной справки занимала около получаса, теперь документ формируется мгновенно. Более 150 тысяч лицензированных компаний в сфере медицины, спорта и образования уже могут работать с сервисом. Это не только снижает нагрузку на бухгалтерию, но и позволяет равномерно распределить работу в течение года вместо аврала в январе.

Безопасность и законность

Все данные проходят через защищённые каналы Сбера. Юридическую силу документооборота обеспечивает оператор ЭДО СберКорус. Для клиента процедура максимально прозрачна: после первой авторизации всё работает автоматически.

Позиции сторон

По словам зампреда правления Сбера Тараса Скворцова, новая платформа «облегчит жизнь миллионам граждан и снимет бумажную нагрузку с тысяч компаний». Он напомнил, что ежегодно россияне недополучают сотни миллиардов рублей просто потому, что не хотят тратить время на бюрократию. В ФНС инициативу поддержали.

«Наша цель — создать экосистему, где возврат налогов оформляется в пару кликов», — подчеркнул Михаил Сергеев, руководитель управления по налогообложению доходов.

Что это меняет

Фактически речь идёт о новой инфраструктуре. Налоговый возврат теперь встроен в экосистему Сбера и работает как стандартный онлайн-сервис. Граждане получают деньги быстрее, компании экономят ресурсы, государство делает процесс прозрачным. Бизнес давно просил инструмент, который разгрузит бухгалтерию и упростит жизнь клиентам. Теперь он появился.

