Около трех тысяч арендодателей в Москве смогут получить отсрочку по имущественным налогам в 2020 году. Для этого нужно обратиться в налоговую с заявлением. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В Москве около 3 тысяч арендодателей получат отсрочки по имущественным налогам