В Москве около 3 тысяч арендодателей получат отсрочки по имущественным налогам
Около трех тысяч арендодателей в Москве смогут получить отсрочку по имущественным налогам в 2020 году. Для этого нужно обратиться в налоговую с заявлением. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«Мы сформировали перечень возможных получателей такой отсрочки, в него вошли 2,9 тысячи собственников помещений. Это как организации, так и индивидуальные предприниматели, для которых сдача недвижимости в аренду является основным видом деятельности и эта недвижимость предназначена для размещения торговых объектов», — сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, общий объем отсрочки по имущественным платежам составит 15,4 млрд рублей.
Рассчитывать на послабления могут владельцы объектов, которые отнесены в кадастровой оценке к торговле, общепиту или бытовому обслуживанию. Они также должны облагаться налогом от кадастровой стоимости и располагаться на земельном участке, предназначенном для торговли, общепита и бытового обслуживания.
Для получения отсрочки обратиться в налоговую нужно не позднее чем за месяц до наступления срока уплаты налога. Период отсрочки может варьироваться от трех месяцев до одного года в зависимости от финансового состояния претендента.
Фото: Unsplash
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