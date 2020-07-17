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В Москве около 3 тысяч арендодателей получат отсрочки по имущественным налогам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Около трех тысяч арендодателей в Москве смогут получить отсрочку по имущественным налогам в 2020 году. Для этого нужно обратиться в налоговую с заявлением. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В Москве около 3 тысяч арендодателей получат отсрочки по имущественным налогам

«Мы сформировали перечень возможных получателей такой отсрочки, в него вошли 2,9 тысячи собственников помещений. Это как организации, так и индивидуальные предприниматели, для которых сдача недвижимости в аренду является основным видом деятельности и эта недвижимость предназначена для размещения торговых объектов», — сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общий объем отсрочки по имущественным платежам составит 15,4 млрд рублей.

Рассчитывать на послабления могут владельцы объектов, которые отнесены в кадастровой оценке к торговле, общепиту или бытовому обслуживанию. Они также должны облагаться налогом от кадастровой стоимости и располагаться на земельном участке, предназначенном для торговли, общепита и бытового обслуживания.

Для получения отсрочки обратиться в налоговую нужно не позднее чем за месяц до наступления срока уплаты налога. Период отсрочки может варьироваться от трех месяцев до одного года в зависимости от финансового состояния претендента.

Фото: Unsplash

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