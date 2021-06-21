Ozon и агентство по продаже рекламы «Эверест» стали партнерами

Ozon и агентство по продаже рекламы «Эверест» (Национальная Медиа Группа) стали партнерами. Они, в частности, будут совместно создавать сквозные рекламные продукты на стыке ТВ, digital и e-commerce на основе рекламного инвентаря двух компаний.

Договор о стратегическом партнерстве рассчитан на три года.

«Мы ожидаем, что сейлз-хаус поможет нам обеспечить регулярное качественное присутствие в медиа, поскольку телеканалы «Эвереста» имеют самое широкое телесмотрение среди целевой аудитории», – отметил директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

Соглашение подразумевает обмен опытом и формирование объединенной стратегии, а создаваемые в рамках сотрудничества продукты будут реализовываться на эксклюзивной основе на площадках партнеров, подчеркнули в пресс-службе «Эвереста».

«Одним из перспективных совместных направлений является развитие во всех средах шоппинг-стримов, которые не только набирают популярность у зрителей и доступны десяткам тысяч продавцов, но и отлично работают для рекламодателей – новый жанр shoppingtainment контента повышает лояльность к брендам, вовлеченность в эфир и как следствие – конверсию в покупку», – прокомментировала соглашение генеральный директор «Эвереста» Каролина Соколова.

Агентство по продаже рекламы «Эверест» создано в 2010 году и в настоящее время входит в Национальную Медиа Группу (НМГ). Компания реализует спонсорские возможности телеканалов «СТС», «Домашний», «Че!», «СТС Love», «СТС Kids» и осуществляет продажи интернет-ресурсов этих каналов, а также more.tv.

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