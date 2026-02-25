«Озон банк» запустил генерацию QR-кодов для чаевых за товары и услуги: комиссия составит 0–1,9% от суммы перевода
Все переводы проходят стандартную антифрод-проверку
В «Озон банке» появилась функция создания персонального QR-кода для получения чаевых. Новый инструмент позволит сотрудникам сферы услуг, блогерам и другим пользователям принимать переводы напрямую на счёт. Комиссия внутри банка составит 0%, а с другими финансовыми организациями — 1,9%.
Перевод чаевых будет проходить через веб-страницу или приложение
После того, как отправитель отсканировал QR-код, он может перейти на специальную веб-страницу или в мобильное приложение банка. Далее сервис предложит выбрать сумму чаевых, а также банк списания. После этого клиент подтверждает операцию.
Комиссия зависит от способа отправки средств:
- 0% — если перевод осуществляется из «Озон банка» или в случае, когда у получателя есть Ozon Premium;
- 1,9% — из любого другого банка.
Средства зачисляются напрямую на счёт получателя, как при обычном переводе.
Перевод чаевых защищен антифрод-проверкой
Все переводы через сервис проходят стандартную проверку антифрод-подразделения. Специалисты отслеживают операции на предмет подозрительной активности и при необходимости блокируют потенциально мошеннические транзакции.
Сервис интегрирован в действующую систему безопасности банка и обрабатывается на тех же условиях, что и другие финансовые операции клиентов.
Учитывая то, что практика оставлять чаевые становится всё более популярной, особенно у людей в возрасте 25–34 лет, новый инструмент станет актуальным способом поблагодарить сотрудника.
Контекст
Ранее «Озон Банк» начал оформлять и выдавать дебетовые карты непосредственно с помощью банкоматов. Сделать это можно в Москве и Санкт-Петербурге. В банке планируют, что до марта 2026 года включительно такая возможность будет внедрена во всей сети по стране.
Недавно «Озон Банк» открыл возможность оформления дебетовой карты для граждан более чем 90 государств. Для подачи заявки необходимо предоставить паспорт и документы, верифицирующие легальность пребывания в России. Плата за выпуск и обслуживание карты не предусмотрена.В банке отмечали, что развитие программ лояльности, увеличение клиентской базы и сети партнеров способствовали росту объёма кешбэка. За прошлый год сумма начисленных бонусов увеличилась вдвое. Это отразилось на поведении пользователей: в 60% случаев карту применяют для расчётов вне маркетплейса. Сейчас число активных клиентов банка превышает 39 млн человек.
