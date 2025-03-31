В работе Ozon произошел сбой 31 марта

В работе Ozon и «Ozon Банка» произошел масштабный сбой в понедельник, 31 марта, следует из данных Downdetector.su. За сутки число жалоб на банк превысило 2,2 тыс, на сам Ozon — 600.

Жалобы начали поступать с 13:45, пик пришелся на 14:00. Большинство жалоб были из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской и Свердловской областей, Москвы и Чувашской республики.

Покупатели сообщали, что не могут оплатить или оформить заказ. Приложение банка также не работало. «Не заходит в "Озон банк", бесконечная загрузка», — написала одна из пользовательниц.

У продавцов маркетплейса также возникли трудности с доступом к некоторым разделам личного кабинета. Владельцы пунктов выдачи столкнулись с зависанием программы.

Причины сбоя пока неизвестны. Русбейс направил запрос в Ozon.



Скриншот сайта Downdetector.su

Ранее 31 марта сообщалось о проблемах в работе приложения московского метро. Пользователи не могли пополнить карту «Тройка», которая нужна для проезда. Сайт метро также был недоступен. В Роскомнадзоре заявили, что работают над устранением проблем.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock / FOTODOM

