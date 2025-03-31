В работе Ozon произошел сбой 31 марта
В работе Ozon и «Ozon Банка» произошел масштабный сбой в понедельник, 31 марта, следует из данных Downdetector.su. За сутки число жалоб на банк превысило 2,2 тыс, на сам Ozon — 600.
- Новости
Жалобы начали поступать с 13:45, пик пришелся на 14:00. Большинство жалоб были из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской и Свердловской областей, Москвы и Чувашской республики.
Покупатели сообщали, что не могут оплатить или оформить заказ. Приложение банка также не работало. «Не заходит в "Озон банк", бесконечная загрузка», — написала одна из пользовательниц.
У продавцов маркетплейса также возникли трудности с доступом к некоторым разделам личного кабинета. Владельцы пунктов выдачи столкнулись с зависанием программы.
Причины сбоя пока неизвестны. Русбейс направил запрос в Ozon.
Скриншот сайта Downdetector.su
- Ранее 31 марта сообщалось о проблемах в работе приложения московского метро. Пользователи не могли пополнить карту «Тройка», которая нужна для проезда. Сайт метро также был недоступен. В Роскомнадзоре заявили, что работают над устранением проблем.
Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Топ-10 первоапрельских розыгрышей на работе
Материалы по теме
- Пройти курс «Как заработать на продажaх»
- 1 ЦБ признал «Ozon банк» значимым игроком на рынке платежных услуг Сейчас в соответствующем перечне находятся 18 кредитных организаций 28 марта 19:11
- 2 Аналитики рассказали о многомиллиардных продажах Adidas на российских маркетплейсах Спрос подогрел выход сериала «Слово пацана» 28 марта 14:30
- 3 Wildberries добавит для селлеров бессрочный запрет на участие в автоакциях Ограничение можно будет снять в любой момент 28 марта 14:05
- 4 Ozon разрешит продавцам исключать товары из автоакций Запрет можно будет установить в личном кабинете 27 марта 16:51