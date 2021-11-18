До конца года Ozon Express запустит формат доставки за 15 минут. Доставлять будут продукты, готовую еду, продукцию собственной торговой марки и непродовольственные товары — всего около 3 тыс. наименований.

Для этого компания откроет дарксторы размером 250 кв. м. Затраты на один из них могут составлять 7-9 млн рублей, сообщил РБК.

В качестве эксперимента первый из них откроется в этом году в Москве. От результатов будет зависит будущее сервиса.

Представитель компании не назвал инвестиции в проект, как и количество планируемых мини-дарксторов, но сообщил, что развивать новое направление будет Марья Дей, в прошлом член правления и директор по цепочкам поставок «Магнита».

Быстрая доставка за 15 минут имеется у «Яндекс. Лавки» и «Самоката». Собеседники РБК уверены, что выход Ozon на рынок быстрой доставки не может не повлиять на другие компании. Скорее всего, появление нового игрока в этом сегменте рынка усилит конкуренцию и спровоцирует какие-то ответные действия со стороны других участников.

По итогам третьего квартала оборот Ozon составил 108,29 млрд руб. Из этой суммы 66% приходилось на маркетплейс. При этом выручка компании за тот же период составила 41,5 млрд руб., из которых 65,8% приходилось на продажу товаров, 26,5% — на комиссию маркетплейса, а оставшиеся 7,7% — на доходы от рекламы, сервисов доставки, комиссию от продажи билетов и др.

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Фото на обложке: Ozon Express