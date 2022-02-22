Ozon с 15 марта поднимет комиссии для продавцов

Маркетплейс Ozon с 15 марта изменит тарифы логистики и комиссии за продажу некоторых товаров. Тарифы вырастут из-за роста цен на топливо и транспорт, сообщается на официальном сайте компании.

Минимальная плата теперь вырастет с 5 до 8 рублей за кг. Чтобы оптимизировать затраты, Ozon предлагает продавцам хранить товары на региональных складах. Кроме того, это позволит доставлять покупку на следующий день после заказа.

Тарифы на перевозку грузов

Комиссии вырастут для следующих категорий товаров: бытовая химия, товары для животных, детские товары и одежды. Ритейлер объясняет изменение желанием выровнять маржинальность в разных категориях.

В качестве компенсации повышения Ozon увеличит срок бесплатного хранения одежды, обуви и аксессуаров на складах для продавцов — с 90 до 180 дней. Кроме того, Ozon, как сообщалось ранее, вложит более 1 млрд рублей в федеральную промокампанию этой категории. на телевидении, OLV, digital, в СМИ и на медиафасадах.

Маркетплейс также откажется от единого тарифа в 1428 рублей за отгрузку курьерам. За счет этого изменения 40% продавцов смогут сэкономить. При отправлении до 10 посылок плату возьмут только за выезд курьера.

Цена возврата вырастет до 50 рублей вместо 30 с учетом подорожания логистики. При этом в Ozon отмечают, что благодаря предоплате процент возвратов низкий.

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Фото на обложке: Ozon