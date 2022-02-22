Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ozon с 15 марта поднимет комиссии для продавцов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Маркетплейс Ozon с 15 марта изменит тарифы логистики и комиссии за продажу некоторых товаров. Тарифы вырастут из-за роста цен на топливо и транспорт, сообщается на официальном сайте компании.

Ozon с 15 марта поднимет комиссии для продавцов

Минимальная плата теперь вырастет с 5 до 8 рублей за кг. Чтобы оптимизировать затраты, Ozon предлагает продавцам хранить товары на региональных складах. Кроме того, это позволит доставлять покупку на следующий день после заказа.

Изменение тарифов на перевозку грузов Ozon

Тарифы на перевозку грузов

Комиссии вырастут для следующих категорий товаров: бытовая химия, товары для животных, детские товары и одежды. Ритейлер объясняет изменение желанием выровнять маржинальность в разных категориях.

В качестве компенсации повышения Ozon увеличит срок бесплатного хранения одежды, обуви и аксессуаров на складах для продавцов — с 90 до 180 дней. Кроме того, Ozon, как сообщалось ранее, вложит более 1 млрд рублей в федеральную промокампанию этой категории. на телевидении, OLV, digital, в СМИ и на медиафасадах.

Маркетплейс также откажется от единого тарифа в 1428 рублей за отгрузку курьерам. За счет этого изменения 40% продавцов смогут сэкономить. При отправлении до 10 посылок плату возьмут только за выезд курьера.

Цена возврата вырастет до 50 рублей вместо 30 с учетом подорожания логистики. При этом в Ozon отмечают, что благодаря предоплате процент возвратов низкий.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Ozon

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 8 унисекс-подарков, которые подойдут и на 23 февраля, и на 8 марта
  2. 2 Ozon вложит более 1 млрд рублей в промо для стимулирования продаж одежды
  3. 3 Как Ozon прокачивает пункты выдачи своих франчайзи
  4. 4 Ozon объявил о наборе стажеров на программу Ozon Camp
  5. 5 Продвижение на Ozon: полезные инструменты
Tapper — революция в ресторанной сфере:
мгновенная оплата счета и чаевых по QR-коду
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

22 февраля 2022

Java day offer

25 февраля 2022

TV Neuro Technologies

27 февраля 2022

5G-инкубация от MTC Startup Hub

Все ВОЗМОЖНОСТИ