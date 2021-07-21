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На Ozon появилась готовая полезная еда от Justfood

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

На витрине маркетплейса Ozon появилась готовая полезная еда от сервиса justfood. Пока что доступны 12 блюд, но уже скоро позиций станет гораздо больше — достаточно, чтобы составить полноценный рацион на весь день.

На Ozon появилась готовая полезная еда от Justfood

Как уточняют представители justfood, оборот рынка доставки готовой еды за прошлый год вырос на 53%. Ozon сейчас лидер в этой сфере (по данным исследования Tinkoff Data), чему способствует развитие сервиса быстрой доставки Ozon Express, который с недавних пор работает не только в Москве, но и Петербурге.

«Мы в justfood верим, что эта площадка [Ozon] поможет нам популяризовать здоровое питание» — надеется сооснователь justfood Ярослав Качанов.

Сервис доставки здоровой еды justfood основан в 2016 году, сейчас он очень активно развивается (сейчас в среднем проект продает около 50 тыс. комплектов еды в месяц). По итогам прошлого года ее сооснователь Сергей Королев попал в наш список 20 ведущих предпринимателей в фудтехе. Недавно мы подробно рассказывали историю появления justfood, а также подробно описали все тонкости работы этого бизнеса.

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Фото: justfood/Instagram

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