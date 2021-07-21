На Ozon появилась готовая полезная еда от Justfood

На витрине маркетплейса Ozon появилась готовая полезная еда от сервиса justfood. Пока что доступны 12 блюд, но уже скоро позиций станет гораздо больше — достаточно, чтобы составить полноценный рацион на весь день.

Как уточняют представители justfood, оборот рынка доставки готовой еды за прошлый год вырос на 53%. Ozon сейчас лидер в этой сфере (по данным исследования Tinkoff Data), чему способствует развитие сервиса быстрой доставки Ozon Express, который с недавних пор работает не только в Москве, но и Петербурге.

«Мы в justfood верим, что эта площадка [Ozon] поможет нам популяризовать здоровое питание» — надеется сооснователь justfood Ярослав Качанов.

Сервис доставки здоровой еды justfood основан в 2016 году, сейчас он очень активно развивается (сейчас в среднем проект продает около 50 тыс. комплектов еды в месяц). По итогам прошлого года ее сооснователь Сергей Королев попал в наш список 20 ведущих предпринимателей в фудтехе. Недавно мы подробно рассказывали историю появления justfood, а также подробно описали все тонкости работы этого бизнеса.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: justfood/Instagram