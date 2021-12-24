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На Ozon будут доступны фильмы видеосервисов Megogo и Kion

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Онлайн-ритейлер Ozon договорился о сотрудничестве с Megogo и Kion. С 24 декабря пользователи смогут получить доступ к фильмам и сериалам видеосервисов через подписку Ozon Premium.

На Ozon будут доступны фильмы видеосервисов Megogo и Kion

Партнеры не раскрыли распределение доходов, сообщили «Ведомости».

По словам источников издания, ритейлер предложил партнерам фиксированное вознаграждение за каждого пользователя, который будет заходить на видеосервис с помощью Ozon Premium. Размер вознаграждения они не сказали.

Для пользователей, которые не являются подписчиками Kion и Megogo, предложение по доступу к их библиотеке за 199 рублей потенциально может быть интересным: отдельно подписка на Kion стоит 199 рублей в месяц, на Megogo – 397 рублей, отметил заместитель генерального директора MediaHills Дмитрий Колесов.

Эксперты предполагают, что Ozon пытается в какой-то степени повторить успех Amazon. Компания еще с начала 2000-х годов развивает свою экосистему, в основе которой  подписочный сервис Amazon Prime. В состав экосистемы американского ритейлера входят и медиасервисы, которые компания рассматривает как главный драйвер удержания клиентов и увеличения их лояльности.

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Фото на обложке: VasiliyBudarin / Shutterstock

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