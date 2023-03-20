Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ozon внедрил технологии машинного обучения для ускоренной модерации товаров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ozon разработал собственную систему модерации карточек товаров на базе методов машинного обучения, сообщил RB.RU представитель компании. Система автоматизирует проверку новых позиций и сокращает время обработки карточки в 10 раз.

Ozon внедрил технологии машинного обучения для ускоренной модерации товаров

Нововведение ускорит размещение товаров продавцов на площадке — скорость автоматизированной проверки составит в среднем три минуты. Отмечается, что это в 10 раз быстрее ручной модерации.

Система автоматически проверяет карточки товара при загрузке и анализирует потенциальные нарушения в описании и фото. При выявлении проблемы товар не допускается на маркетплейс или отправляется на ручную проверку. 

Новая система модерации использует методы machine learning (ML): алгоритм обучается на накопленном массиве решений модераторов Ozon и заблокированных карточках, по которым ранее выявлены нарушения.

Технология модерации была разработана собственной IT-командой Ozon Tech и постепенно внедряется в бизнес-процессы маркетплейса.

По собственным данным Ozon, ежедневно продавцы размещают более 1 млн новых товарных наименований на маркетплейсе, и более 20% из них уже проходят автоматизированную модерацию.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как выйти на Ozon: нюансы работы с маркетплейсом
  2. 2 Сервисы для продавцов на маркетплейсах
  3. 3 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
  4. 4 Ozon просит у продавца товаров из Китая номер ДТ: где его взять
  5. 5 Спортивная одежда на маркетплейсах: что поменялось с января, топ-3 бренда по продажам и тренды
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

20 марта 2023

Sales UPgrade

21 марта 2023

Хакатон ИИ-проектов в МГУ

22 марта 2023

True Tech Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ