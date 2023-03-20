Ozon внедрил технологии машинного обучения для ускоренной модерации товаров

Ozon разработал собственную систему модерации карточек товаров на базе методов машинного обучения, сообщил RB.RU представитель компании. Система автоматизирует проверку новых позиций и сокращает время обработки карточки в 10 раз.
Нововведение ускорит размещение товаров продавцов на площадке — скорость автоматизированной проверки составит в среднем три минуты. Отмечается, что это в 10 раз быстрее ручной модерации.
Система автоматически проверяет карточки товара при загрузке и анализирует потенциальные нарушения в описании и фото. При выявлении проблемы товар не допускается на маркетплейс или отправляется на ручную проверку.
Новая система модерации использует методы machine learning (ML): алгоритм обучается на накопленном массиве решений модераторов Ozon и заблокированных карточках, по которым ранее выявлены нарушения.
Технология модерации была разработана собственной IT-командой Ozon Tech и постепенно внедряется в бизнес-процессы маркетплейса.
По собственным данным Ozon, ежедневно продавцы размещают более 1 млн новых товарных наименований на маркетплейсе, и более 20% из них уже проходят автоматизированную модерацию.
Фото на обложке: Unsplash
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