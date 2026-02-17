Ozon запускает программу облигаций на 100 млрд ₽

Совет директоров головной структуры Ozon одобрил впервые программу биржевых облигаций на 100 млрд рублей, сообщили в компании. Бумаги можно будет выпускать на срок до 30 лет, а сама программа бессрочная. Решение принято на фоне полученного в ноябре 2025 года кредитного рейтинга ruA со стабильным прогнозом.

Выпуск облигаций может проводиться и в рублях, и в иностранной валюте

Программа зарегистрирована под серией 001Р и предусматривает возможность размещения облигаций на сумму до 100 млрд рублей. Привлекать средства можно как в рублях, так и в иностранной валюте — это даёт компании дополнительную гибкость при выборе условий заимствования.

Это первая программа облигаций, которую Ozon реализует напрямую через головную структуру. Параметры будущих выпусков пока не зафиксированы — они будут определяться исходя из потребностей компании.

Впервые кредитный рейтинг Ozon получил осенью 2025 года

Осенью 2025 года Ozon впервые получил официальную оценку кредитоспособности: агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruA со стабильным прогнозом. Финансовый директор Игорь Герасимов тогда отмечал, что холдинг рассматривает различные инструменты долгосрочного финансирования для развития бизнеса и логистики. Получение рейтинга, по его словам, расширяет доступ к рынку капитала, включая размещение облигаций.

Ещё раньше, весной 2025-го, собственную программу облигаций запустила структура «Озон Капитал», отвечающая за финансовые сервисы группы. Её лимит составлял 50 млрд рублей с максимальным сроком размещения до 10 лет. Кредитное качество этой «дочки» «Эксперт РА» оценило на уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом.

Контекст

Выход Ozon на инвестиционный рынок состоялся в декабре 2025 года — тогда дочерний банк маркетплейса получил брокерскую лицензию ЦБ. Вслед за этим компания анонсировала запуск паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и цифровых финансовых активов (ЦФА) в 2026 году, а в более отдалённой перспективе — предоставление доступа к торгам российскими акциями.

Инвестиционное направление формировалось поэтапно и охватило ключевые элементы инфраструктуры. Осенью 2025 года была создана управляющая компания «Озон Управление активами», которая к декабрю получила лицензию на работу с ПИФами и НПФ. В феврале 2026 года группа также получила депозитарную лицензию, что позволило завершить формирование базовой инфраструктуры для брокерского бизнеса.