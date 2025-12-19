Ozon Банк получил брокерскую лицензию ЦБ

Ozon Банк получил брокерскую лицензию Банка России, пишет Forbes. Это открывает маркетплейсу дорогу к запуску инвестиционных сервисов в рамках финтех-направления. Уже в 2026 году Ozon может предложить клиентам паевые инвестиционные фонды и цифровые финансовые активы, а в перспективе — торговлю российскими акциями.

Запуск продуктов для инвесторов стартует в 2026 году

Получение лицензии от Банка России позволяет Ozon Банку оказывать брокерские услуги. По словам представителей компании, финтех-подразделение маркетплейса сосредоточится на запуске продуктов для инвесторов уже в 2026 году.

В первую очередь Ozon намерен предложить клиентам паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и цифровые финансовые активы (ЦФА).

Ozon планирует получить депозитарную лицензию

О планах развивать инвестиционное направление Ozon сообщал ещё в октябре 2025-го. Ранее маркетплейс зарегистрировал управляющую компанию «Озон Управление активами». В декабре она получила лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Кроме того, Ozon планирует получить депозитарную лицензию, что позволит расширить инфраструктуру инвестиционного направления.

Следующий этап — акции российских компаний

Генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян отметил, что по мере развития брокерского бизнеса линейка инвестпродуктов будет расширяться. В будущем Ozon планирует запустить торговлю акциями российских компаний.

На первом этапе продукты будут ориентированы на розничных инвесторов, однако компания рассматривает решения и для юридических лиц.

Контекст

Эксперты отмечают, что выход Ozon в инвестиции логично продолжает развитие финтех-направления компании. Маркетплейс с миллионами пользователей и высоким уровнем доверия может стать точкой входа в инвестиции для розничной аудитории, которая раньше не рассматривала такие инструменты. При этом речь идёт скорее о расширении рынка и вовлечении новой аудитории, чем о прямой конкуренции с банками и классическими брокерами.

Помимо Ozon, о стремлении к оказанию брокерских услуг ранее заявлял и Wildberries. Председатель правления Вайлдберриз Банка Георгий Горшков отметил, что получение брокерской лицензии станет следующим шагом после запуска депозитных продуктов и краудфандингового сервиса «WB Копилка».