Wildberries и Ozon хотят оказывать брокерские услуги

Wildberries планирует подать в Банк России заявку на получение брокерской лицензии. Об этом заявил председатель правления Вайлдберриз Банка Георгий Горшков в интервью телеканалу РБК на форуме «Финополис-2025». Ранее об аналогичных планах объявил Ozon. Эксперты называют это логичным шагом: маркетплейсы развивают финансовые сервисы, стремясь удерживать клиентов внутри собственных платформ, однако слабый продукт может подорвать доверие аудитории.

Новый этап развития Wildberries

По словам председателя правления Вайлдберриз Банка Георгия Горшкова, получение лицензии станет следующим шагом после запуска депозитных продуктов и краудфандингового сервиса «WB Копилка».

«Мы платим неплохую доходность на остатки по счетам, с ежедневным начислением процентов. Сейчас запущена “WB Копилка”, и дальше мы наверняка выйдем на рынок брокерских услуг. Мы готовим такое решение», — сказал председатель правления Вайлдберриз Банка Георгий Горшков в интервью РБК.

Обратиться за лицензией в Банк России компания планирует через год.

Wildberries уже представил сервис «WB Копилка», который позволит клиентам инвестировать в бизнесы, связанные с онлайн-торговлей, через краудфандинг. Минимальная сумма вложений составит 100 рублей, а доходность будет привязана к ключевой ставке.

Ozon и Wildberries движутся в одном направлении

В начале октября Ozon объявил о создании управляющей компании «Озон управление активами» и планах получить брокерскую и депозитарную лицензии в 2026 году. Компания намерена предлагать клиентам инвестиции в паи фондов и цифровые финансовые активы.

Обе компании активно развивают банковские направления. По данным ЦБ на 31 августа, которые приводит РБК, чистая прибыль Вайлдберриз Банка составила 35,1 млрд рублей, а Озон Банка — 18,1 млрд рублей.

Управляющий партнёр BITL и партнёр инвестиционной платформы «Поток» Павел Буров считает, что интерес Ozon и Wildberries к брокерскому бизнесу — не конкуренция, а логичный шаг в развитии.

«Хороший пример — Ozon: его финтех-направление возглавила профессиональная команда, которая уже выходит на рынок розничного кредитования и инвестпродуктов. Это подтверждает, что у маркетплейсов действительно есть база для роста в этом сегменте. Wildberries, в свою очередь, также движется в эту сторону, хотя не стоит говорить, что они делают это “одновременно” с Ozon. Просто это логичный шаг для любого игрока, который хочет удерживать конкурентное преимущество в экосистемной модели», — отметил управляющий партнёр BITL и партнёр инвестиционной платформы «Поток» Павел Буров.

Российские экосистемы повторяют китайскую модель

По мнению аналитика финансовой группы «Финам» Магомеда Магомедова, российские экосистемы всё больше развиваются по аналогии с китайскими. Он отметил, что финтех-продукты внутри таких экосистем начинают конкурировать с классическими банками.

«Скорее всего, маркетплейсы будут интегрировать базовые финансовые услуги (платежи, кредиты, рассрочку) прямо в основное приложение, а для инвестиционных продуктов — запускать отдельные цифровые площадки или приложения. Такой подход позволит не только предлагать инвестиции действующим клиентам платформы, но и привлекать более широкую аудиторию инвесторов», — пояснил аналитик финансовой группы «Финам» Магомед Магомедов.

По его словам, интерес пользователей стал ключевым драйвером нового направления, а не только реакцией на снижение маржи в e-commerce. Магомед Магомедов отметил, что диверсификация доходов за счёт финтеха помогает маркетплейсам снижать риски и компенсировать рост издержек, не повышая комиссии для продавцов.

Экосистемные игроки могут вытеснить банки

Управляющий партнёр BITL и партнёр инвестиционной платформы «Поток» Павел Буров назвал интерес маркетплейсов к брокерскому бизнесу ожидаемым.

«Это очевидный тренд, который давно наблюдается в мире и постепенно закрепляется в России. Экосистемные игроки формируют конкуренцию банкам и, вероятно, со временем смогут вытеснить их с части рынка», — отметил управляющий партнёр BITL и партнёр инвестиционной платформы «Поток» Павел Буров.

По его словам, маркетплейсы действительно обладают преимуществом благодаря лояльной и активной клиентской базе, что создаёт основу для роста в этом сегменте.

Эксперт также предупредил, что при отсутствии финансовой экспертизы такие проекты могут оказаться неудачными: слабый продукт способен быстро подорвать доверие аудитории.

Оценка рисков и вызовов

О рисках говорит и менеджер практики сопровождения сделок консалтинговой компании Neo Юлия Рыженина.

«Клиентские базы маркетплейсов масштабны и насчитывают порядка 60–80 млн активных пользователей, что дает им конкурентное преимущество на рынке инвестиций. Но так как это направление бизнеса непрофильное для них, выход на новый рынок может быть сопряжен с рисками. Например, агрессивный маркетинг способен подтолкнуть пользователей к необдуманным покупкам ценных бумаг и обернуться разочарованием от ивестирования для них», — подчеркнула менеджер практики сопровождения сделок консалтинговой компании Neo Юлия Рыженина.

По её словам, интеграция брокерских сервисов в личные кабинеты пользователей может сделать фишинговые атаки и мошеннические схемы более изощрёнными.

Финтех становится неотъемлемой частью экосистем

По словам управляющего партнёра BITL и партнёра инвестиционной платформы «Поток» Павла Бурова, тренд очевиден: крупнейшие маркетплейсы постепенно превращаются в универсальные экосистемы, объединяющие торговлю, финансы и цифровые сервисы в едином пространстве.

«Если у компании есть масштабный клиентский бизнес, следующий логичный шаг — предложить клиентам синергетичные финансовые продукты. Маркетплейсы будут развивать финтех как часть экосистемы, предлагая кредиты, платежные решения, инвестиционные сервисы. И в перспективе они действительно станут универсальными платформами, где клиент может делать все в одном окне», — подчеркнул управляющий партнёр BITL и партнёр инвестиционной платформы «Поток» Павел Буров.

Таким образом, по мере роста аудитории маркетплейсы переходят от модели e-commerce к формату full-service, где покупка, платёж и инвестиции происходят внутри одной экосистемы без участия сторонних сервисов.

Фото: EschCollection / Getty Images