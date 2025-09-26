У сети пиццерий «ПиццаН» (Pizza Hut) сменился владелец

Сеть «ПиццаН», созданная на базе бывших Pizza Hut, сменила владельца. Основатель «Росинтер Ресторантс Холдинг» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко получил 60% компании, сообщает «Коммерсантъ». Сделка совпала с падением интереса к пиццериям и убытками самой сети, которая за прошлый год показала снижение выручки и минус по чистой прибыли.

Перестановки и новое распределение долей в «ПиццаН»

17 сентября Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко стал владельцем 60% в ООО «Ной-М», управляющей компании «ПиццаН», — таковы данные ЕГРЮЛ. Доля вице-президента «Ростика» Владимира Мехришвили сократилась с 80% до 20%, ещё по 10% остались у совладельца One Price Coffee Алексея Чайки и гендиректора «Корпэстейт» Светланы Берсневой.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко пояснил «Коммерсанту», что получил долю в обмен на консультирование.

Компания показывает отрицательную динамику

По данным СПАРК, в 2024 году выручка «Ной-М» снизилась на 7% — до 233 млн ₽, а чистый убыток составил 11,9 млн ₽. Трудности в компании могут быть связаны с устаревшей концепцией и чрезмерными вложениями в брендинг, который не выдерживает конкуренции, говорят эксперты «Коммерсанта».

Рынок против пиццерий

Проблемы «ПиццаН» происходят на фоне общего падения популярности пиццерий: их число в России за год сократилось на 4% — до 6,3 тыс. Новые франшизы открываются всё реже. Спрос на них в первой половине 2025 года упал на 19% к прошлому году.

Сильнее всего падение заметно в Красноярске (–26,8%), Екатеринбурге (–24,3%), Перми (–18,2%) и Уфе (–16,7%). В Москве работает 672 пиццерии, в Санкт-Петербурге — 225, но оба города показали падение: минус 7,9% и 6,6% заведений соответственно

Контекст

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко не новичок в ресторанном бизнесе: он основал «Росинтер Ресторантс Холдинг» и холдинг «Ростик», развивающий бренды с 1991 года. Сейчас в его портфеле — более 30 сетей, включая IL Patio, «Планету Суши» и «Шикари».

Смена владельца может стать шансом для бренда «ПиццаН» перестроиться и найти инвестиции. Но для этого сети придётся менять не только ценовую политику, но и саму модель работы: рынок фастфуда растёт, а ниша пиццерий продолжает сжиматься.

Фото: РБК/ТАСС