Загранпаспорта россиян с ошибками и опечатками начали изымать на границе. Раньше ничего подобного не было, отметили в Ассоциации туроператоров России. Ей известно пока о двух случаях изъятия паспорта, в одном из них документ забрали из-за пропущенной буквы в названии города.
Заграничные паспорта российских граждан начали изымать на границе. Об этом РБК рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Ассоциация располагает информацией пока только о двух случаях изъятия паспортов. В первом документ забрали из-за опечатки в имени, во втором – из-за пропущенной буквы в названии города.
«Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», – отметила Ломидзе.
Новый закон о едином перечне оснований недействительности паспортов вступил в силу в декабре.
Закон в частности обязывает граждан, которым запрещен выезд из России, сдавать загранпаспорта на хранение. Также законом признаются недействительными документы, которые были утеряны, у которых истек срок действия, или с измененными личными данными владельца.
Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev /
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