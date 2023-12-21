Загранпаспорта россиян с ошибками и опечатками начали изымать на границе

Загранпаспорта россиян с ошибками и опечатками начали изымать на границе. Раньше ничего подобного не было, отметили в Ассоциации туроператоров России. Ей известно пока о двух случаях изъятия паспорта, в одном из них документ забрали из-за пропущенной буквы в названии города.

Заграничные паспорта российских граждан начали изымать на границе. Об этом РБК рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ассоциация располагает информацией пока только о двух случаях изъятия паспортов. В первом документ забрали из-за опечатки в имени, во втором – из-за пропущенной буквы в названии города.

«Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», – отметила Ломидзе.

Новый закон о едином перечне оснований недействительности паспортов вступил в силу в декабре.

Закон в частности обязывает граждан, которым запрещен выезд из России, сдавать загранпаспорта на хранение. Также законом признаются недействительными документы, которые были утеряны, у которых истек срок действия, или с измененными личными данными владельца.

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