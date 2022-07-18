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Минцифры планирует легализовать выплаты белым хакерам

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры планирует ввести в законодательство понятие bug bounty. Сейчас таких специалистов можно привлечь к уголовной ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации.

Минцифры планирует легализовать выплаты белым хакерам

Такое решение позволит легализовать выплаты белым хакерам, которые тестируют информационные системы на наличие уязвимостей, пишут «Ведомости».

Белые хакеры работают по программе Bug Bounty и получают вознаграждение за нахождение ошибок. Их действия можно истолковать и как неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 Уголовного кодекса).

Законодательно закрепленное понятие может стать одним из стандартов оценки реальной защищенности организаций как коммерческих, так и государственных, отметил руководитель проекта The Standoff от Positive Technologies Ярослав Бабин.

В феврале Минцифры России запустило центр кибербезопасности для защиты государственных информационных систем от хакерских атак. Его особенность — атрибуция.

Центр будет не только собирать и анализировать данные ранжирования атак по степени опасности и повышения эффективности противодействия им, но и определять принадлежность хакеров к тем или иным группировкам. А методы и процессы атрибуции компьютерных атак — конфиденциальная информация.

Фото на обложке: Unsplash

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