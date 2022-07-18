Минцифры планирует легализовать выплаты белым хакерам

Минцифры планирует ввести в законодательство понятие bug bounty. Сейчас таких специалистов можно привлечь к уголовной ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации.
Такое решение позволит легализовать выплаты белым хакерам, которые тестируют информационные системы на наличие уязвимостей, пишут «Ведомости».
Белые хакеры работают по программе Bug Bounty и получают вознаграждение за нахождение ошибок. Их действия можно истолковать и как неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 Уголовного кодекса).
Законодательно закрепленное понятие может стать одним из стандартов оценки реальной защищенности организаций как коммерческих, так и государственных, отметил руководитель проекта The Standoff от Positive Technologies Ярослав Бабин.
В феврале Минцифры России запустило центр кибербезопасности для защиты государственных информационных систем от хакерских атак. Его особенность — атрибуция.
Центр будет не только собирать и анализировать данные ранжирования атак по степени опасности и повышения эффективности противодействия им, но и определять принадлежность хакеров к тем или иным группировкам. А методы и процессы атрибуции компьютерных атак — конфиденциальная информация.
Фото на обложке: Unsplash
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