ПЭК первой в России начала эксплуатацию беспилотника для межскладских перевозок

ПЭК сообщила, что запустила в коммерческую эксплуатацию беспилотную платформу для межскладских перевозок, которую разработала компания «Эвокарго».

Беспилотник был запущен в логистическом хабе в московском Бутове, сообщили RB.RU в ПЭК.

Компания считает, что беспилотная платформа EVO-1 поможет увеличить частоту перевозок и эффективность транспортировки грузов.

EVO-1 оснащена гибридной системой питания от электрических батарей и водородных топливных элементов, поддерживает технологию «умной дороги» (V2X). Беспилотник передвигается благодаря техническому зрению с использованием камер: для этого на территории логистического комплекса нанесена дорожная разметка в соответствии с правилами для дорог общего пользования. Дополнительной инфраструктуры на закрытых территориях не требуется.

Грузоперевозки с помощью беспилотников на закрытых территориях – одна из основных ниш, где автономные грузовики уже могут полноценно эксплуатироваться, принося пользу бизнесу и, что важно, позволяя улучшать экологическую обстановку на объектах. Совместный проект с ПЭК – одним из крупнейших логистических провайдеров – является флагманским для нас и в то же время уникальным для России. Пока это закрытые территории, но в скором времени, как только будет сформирована законодательная база, появятся и магистральные перевозки беспилотниками Андрей Большаков, генеральный директор «Эвокарго»

Платформа способна перевозить грузы общим весом до 1,5 тонн. Планируется, что с выходом на полную мощность беспилотник будет делать более 35 рейсов ежедневно и перевозить от 2 до 6 паллет одновременно.

На первом этапе платформа перевозит по 40 паллет ежедневно, передвигаясь со скоростью не более 8 км/ч из-за необходимости контроля систем беспилотного управления, а также большой плотности движения на складе в Бутове. Но даже в таком режиме EVO-1 достигает требуемой мощности перевозок в 35 рейсов в день.

В среднем платформа доступна для выполнения работы 22 часа в день, на подзарядку и обслуживание тратится не более 2 часов. В ПЭК считают, что полноценное внедрение беспилотника позволит сократить внутрискладские помещения на 20%.

Можно бесконечно теоретически рассуждать о перспективах беспилотных перевозок. Мы решили попробовать практически, прямо в нашем логистическом комплексе, на закрытой территории. Очень много деталей: страхование, дорожная разметка, парковка, плотный трафик, взаимодействие со складом, крепление груза. Большинство этих вопросов не являются техническими, но без их решения нельзя эффективно использовать беспилот. Этот ценный опыт позволит нам быстро решить аналогичные вопросы на беспилотных магистральных тягачах Олег Сковородников, директор по цифровой трансформации ПЭК

Согласно данным «Эвокарго», запас хода EVO-1 при использовании электрической батареи составляет 250 км; при использовании водородного топлива грузовик сможет проехать до 1000 км. В рамках работы на складе ПЭК платформа может развивать максимальную скорость 8 км/ч, однако в ходе испытаний EVO-1 разгонялся до 40 км/ч.

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Фото на обложке: The Mellows.