Перед майскими россияне «завалили» Алису AI вопросами о шашлыке — москвичи чаще искали, куда поехать на выходные

Перед майскими праздниками россияне чаще всего спрашивают Алису AI о графике выходных, погоде, пенсиях и приготовлении шашлыка, сообщили в «Яндексе». Женщины чаще интересовались школьными вопросами — например, как правильно оформить заявление на отсутствие ребёнка между праздниками. Мужчины же на треть чаще искали идеи для поездок на выходные.

10% запросов Алисе AI были связаны с погодой, ещё часть — с пенсиями

Аналитики «Яндекса» исследовали обращения пользователей к Алиса AI с упоминанием слова «майские» за период с апреля 2025 года по апрель 2026 года.

Самой популярной темой оказался график выходных — на неё пришлось более половины всех обращений. Пользователи интересовались продолжительностью майских праздников и вариантами отдыха.

Около 10% сообщений касались прогноза погоды в разных городах. Ещё одной востребованной темой стали пенсии: пользователи уточняли сроки выплат и возможные перерасчёты из-за праздничных дней.

В топе рецептов — шашлык с маринадом из шампанского

Перед праздниками россияне стали чаще обращаться к Алисе AI с вопросами о приготовлении шашлыка. Их интересовало, как выбрать мясо, можно ли использовать замороженные продукты и как правильно их размораживать.

Отдельный интерес вызвали маринады и специи. Пользователи уточняли, можно ли оставлять мясо в шампанском и каким получится шашлык с игристым.

Пользователи спрашивали Алису AI, где разрешено готовить шашлык

Россияне также интересовались, где разрешено готовить шашлык в разных городах — в парках, беседках и на базах отдыха. Кроме того, они спрашивали, можно ли жарить мясо на балконе, а также как приготовить его дома — в духовке, на сковороде или в аэрогриле.

Кроме того, Алису AI просили подсказать, какие угли и дрова лучше выбрать, как проверить готовность мяса, какие гарниры и соусы подойдут к шашлыку и сколько мяса понадобится на компанию.

Москвичи чаще других ищут идеи для поездок на майские праздники

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода чаще других интересовались погодой — доля таких сообщений в этих городах достигала 12–13% от всех запросов про майские праздники.

При этом москвичи в полтора раза чаще жителей других городов-миллионников спрашивали у Алисы AI, куда поехать на праздники.

Женщины чаще спрашивают о школе и погоде

Женщины почти на 10% реже мужчин спрашивали о календаре майских праздников, но на 15% чаще интересовались погодой. Кроме того, они почти вдвое чаще задавали вопросы, связанные со школой — например, как правильно оформить заявление об отсутствии ребёнка на занятиях во время праздников.

Мужчины, в свою очередь, примерно на треть чаще интересовались вариантами поездок на майские.