«Перекресток» и Novikov Group обновили линейку готовых премиальных блюд в Москве

Торговая сеть «Перекресток» и Novikov Group обновили линейку готовых блюд, выпускаемых под брендом «Шеф Перекресток by Novikov».

Новая еда начала поступать в 450 магазинов в Москве и Московской области.

С января в новой линейке представлены 10 основных позиций:

паста ракушки с цыпленком в соусе «Пепе Верде»,

фрикасе из индейки с соусом блючиз и рисом басмати,

говяжья котлета с картофельным гратеном с грибным соусом,

птитим с овощами и фишболлы в соусе карри,

ролл с уткой хойсин, паста с птицей и соусом брокколи-шпинат,

салат с птицей, яблоком и сельдереем,

кабачки, запеченные с фетой и прованскими травами,

запечённая мусака из баклажан и жульен с курицей.

В линейку вошли два эксклюзивных готовых блюда для завтрака – рисовый пудинг с манго и мусс из манки с рикоттой и клюквой.

Еду готовят на производстве X5 Ready Food. В разработке и создании новой линейки приняли участие шеф-повара сразу двух команд — Игорь Голубовский, бренд-шеф X5 Group, и Владимир Богожавец, бренд-шеф ресторана Maroon.

Как пояснил ресторатор Аркадий Новиков, новый ассортимент позволит покупателям попробовать блюда разных стран.

Компания Аркадия Новикова разработала линейку премиальной еды для московских магазинов «Перекресток» в 2020 году. В период пандемии для ретейлеров актуально развивать направление уже упакованной готовой еды, поскольку продажи блюд на развес сильно упали и восстановятся нескоро, пояснял тогда гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!