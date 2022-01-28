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«Перекресток» и Novikov Group обновили линейку готовых премиальных блюд в Москве

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Торговая сеть «Перекресток» и Novikov Group обновили линейку готовых блюд, выпускаемых под брендом «Шеф Перекресток by Novikov».

«Перекресток» и Novikov Group обновили линейку готовых премиальных блюд в Москве

Новая еда начала поступать в 450 магазинов в Москве и Московской области.

С января в новой линейке представлены 10 основных позиций:

  • паста ракушки с цыпленком в соусе «Пепе Верде»,
  • фрикасе из индейки с соусом блючиз и рисом басмати,
  • говяжья котлета с картофельным гратеном с грибным соусом,
  • птитим с овощами и фишболлы в соусе карри,
  • ролл с уткой хойсин, паста с птицей и соусом брокколи-шпинат,
  • салат с птицей, яблоком и сельдереем,
  • кабачки, запеченные с фетой и прованскими травами,
  • запечённая мусака из баклажан и жульен с курицей.

В линейку вошли два эксклюзивных готовых блюда для завтрака – рисовый пудинг с манго и мусс из манки с рикоттой и клюквой.

Еду готовят на производстве X5 Ready Food. В разработке и создании новой линейки приняли участие шеф-повара сразу двух команд — Игорь Голубовский, бренд-шеф X5 Group, и Владимир Богожавец, бренд-шеф ресторана Maroon.

Как пояснил ресторатор Аркадий Новиков, новый ассортимент позволит покупателям попробовать блюда разных стран.

Компания Аркадия Новикова разработала линейку премиальной еды для московских магазинов «Перекресток» в 2020 году. В период пандемии для ретейлеров актуально развивать направление уже упакованной готовой еды, поскольку продажи блюд на развес сильно упали и восстановятся нескоро, пояснял тогда гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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