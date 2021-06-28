Половина хозяев собак и кошек хотят работать вместе со своими питомцами – исследование

Половина хозяев собак и кошек хотят, чтобы в рабочее время рядом с ними были их питомцы – таковы результаты совместного исследования Mars Petcare и HeadHunter, проведенного ко Дню с собакой на работе. Часть сотрудников даже готовы задуматься о смене работы, если офис будет pet-unfriendly.

Эффект на результаты исследования оказала пандемия COVID-19, из-за которой многие офисные сотрудники перешли на удаленный режим работы и стали больше времени проводить дома, а значит – рядом со своими питомцами. 55% участников исследования как раз сблизились с домашними животными во время «удаленки».

«Сегодня 92% наших сотрудников считают, что инициатива улучшает микроклимат в офисе, а 62% отметили, что питомцы помогают восстановить силы», – отметила вице-президент по корпоративным отношениям Mars Petcare в России Анастасия Тимошина.

39% владельцев собак и кошек, до сих пор работающих на «удаленке», охотней бы вернулись офис, если бы он стал pet-friendly. В частности, потому, что они стали больше внимания уделять животным и их здоровью. Правда, всего лишь каждый десятый надеется, что после пандемии ему разрешат приходить на работу с питомцем.

«Среди основных причин приходить со своим питомцем в офис половина респондентов отмечает, что хотят, чтобы собака была рядом, 38% уверены, что питомец помогает успокоиться в нервной обстановке, 37% обеспокоены состоянием питомца в период своего отсутствия, еще 29% хотят иметь возможность следить за состоянием любимца во время рабочего дня», – отметили в пресс-службе Mars Petcare.

«Присутствие четвероного любимца на рабочем месте способно обеспечить необходимый комфорт, снизить уровень стресса и повысить продуктивность», – считает зоолог, специалист в области этологии Научно-исследовательского центра Waltham Petcare Science Institute Тэмми Кинг.

В то же время, 88% работодателей сказали, что у них нет формальных программ поддержки для сотрудников с домашними животными на рабочем месте. Но треть руководителей, сотрудники которых уже вернулись в офисы или в ближайшее время вернутся, заявили, что предоставят своим подчиненным возможность работать удаленно, чтобы проводить время со своими питомцами, пояснили в Mars Petcare.

Опрос проводился компанией HeadHunter на сайте компании с 15 по 22 июня среди 2,2 тысяч респондентов.

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Фото: Mars Petcare