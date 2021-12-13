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Объявлены победители премии «Время инноваций 2021»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

6-7 декабря в Дубае наградили победителей ежегодной премии «Время инноваций». Она присуждается за лучшие кейсы по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Также перед торжественной церемонией состоялся международный форум, который впервые прошел в рамках деловой программы павильона России на «Экспо-2020».

Объявлены победители премии «Время инноваций 2021»

В этом году награду получили более шестидесяти компаний, в числе которых: «Газпромбанк», «Трансмашхолдинг», Innotech, ФГ «Финам», AEIP, школа управления «Сколково», BSL, инновационный центр «Ай-Теко», NL International, «Аэрофлот», «Магнит», Samsung Electronics, «Газета.ru», «ВТБ Арена», СК «Ингосстрах-Жизнь» и другие.

«Инновации и технологии стали главными драйверами трансформации. Решения на базе искусственного интеллекта и экосистемы, которые развивает fintech, захватывают рынок. Миссия Innotech — вносить вклад в развитие цифровой реальности, предлагая передовые решения для бизнеса. Награда “Время инноваций” — лучшее признание того, что мы на верном пути», — поделилась Юлия Пославская, директор по маркетингу ГК «Иннотех».

«Участие в премии “Время Инноваций” для нас — это в первую очередь справедливая профессиональная оценка наших проектов на международном уровне. А звание лауреата — знак качества и подтверждение того, что мы делаем действительно достойный и уникальный продукт. Для BSL очень ценно, что в этом году экспертное сообщество высоко отметило нашу разработку», — отметил Сергей Костин, CEO BSL.

Премия «Время инноваций» учреждена фондом «Социальные проекты и программы» в 2011 году.

Фото на обложке: Alek Photo / Shutterstock

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