Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Счетная палата добилась рекордного штрафа для «Почты России»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Московский суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за нарушение договора с Минцифры о ремонте отделений. Это в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год, пишет «Коммерсантъ».

Счетная палата добилась рекордного штрафа для «Почты России»
  1. Новости

Суд установил, что «Почта России», получавшая на проект 5 млрд рублей от государства в 2021 году, не закончила работы в срок в 279 отделениях.

«Почта России» отчиталась перед Минцифры, что не отремонтировала лишь два отделения из 1,1 тыс. и заплатила 8,4 тыс. рублей штрафа. Но аудиторы, изучив акты о приемке работы, назвали данные «недостоверными». В решении суда также отмечаются и другие нарушения договора.

Представители оператора говорят, что претензии — чистая формальность, а все отделения возобновили работу после ремонта в срок. Компания собирается обжаловать решение суда, но юристы считают снижение штрафа маловероятным.

Фото на обложке: Skyliz / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Проверки малого бизнеса в 2024 году
  2. 2 Неочевидные нарушения предпринимателей: дискриминация многодетных, госслужащие в штате и другое
  3. 3 Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»
  4. 4 Цифры дня. 100 тысяч за взлом Chromebook
  5. 5 Роспотребнадзор выявил производителей и поставщиков салатов с ботулизмом

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июня 2024

Yandex ML Prize

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

23 июня 2024

MGIMO Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ