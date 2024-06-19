Счетная палата добилась рекордного штрафа для «Почты России»

Московский суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей за нарушение договора с Минцифры о ремонте отделений. Это в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год, пишет «Коммерсантъ».

Суд установил, что «Почта России», получавшая на проект 5 млрд рублей от государства в 2021 году, не закончила работы в срок в 279 отделениях.

«Почта России» отчиталась перед Минцифры, что не отремонтировала лишь два отделения из 1,1 тыс. и заплатила 8,4 тыс. рублей штрафа. Но аудиторы, изучив акты о приемке работы, назвали данные «недостоверными». В решении суда также отмечаются и другие нарушения договора.

Представители оператора говорят, что претензии — чистая формальность, а все отделения возобновили работу после ремонта в срок. Компания собирается обжаловать решение суда, но юристы считают снижение штрафа маловероятным.

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