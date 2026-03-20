Почти половина россиян считают себя зависимыми от гаджетов — при этом большинство не практикует цифровой детокс

Почти половина россиян признаёт зависимость от цифровой среды, сообщает SuperJob. Чаще всего об этом говорят молодые пользователи до 35 лет — 52%, а также женщины — 51% против 44% среди мужчин. При этом, несмотря на рост популярности цифрового детокса до 43%, большинство по-прежнему не ограничивает использование гаджетов.

Молодёжь и женщины чаще признают зависимость от цифровой среды

Наиболее высокий уровень признаний в зависимости от гаджетов — среди респондентов до 35 лет: 52% в этой группе говорят о зависимости. Среди людей старше 45 лет показатель ниже — 39%. При этом женщины чаще мужчин отмечают у себя зависимость — 51% против 44%.

Больше всего доля тех, кто признает зависимость от гаджетов, среди россиян, зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей в месяц — 59%. Реже всего в этом признаются сотрудники с зарплатой от 150 до 200 тысяч рублей в месяц — среди них только 45% признают цифровую зависимость.

Россияне с высшим образованием реже устраивают себе цифровой детокс

Среди россиян, у которых есть высшее образование, доля тех, кто ощущает цифровую зависимость, достигает 49%. Для сравнения, среди людей со средним образованием этот показатель составляет 36%. При этом именно более образованная аудитория реже устраивают себе цифровой детокс.

Доля россиян, которые сознательно сокращают время в цифровой среде, выросла до 43% — два года назад таких было 39%. 18% занимаются этим каждый день, 8% — практикуют это несколько раз в неделю, 11% — несколько раз в месяц. Ещё небольшая доля практикует детокс «эпизодически».

Россияне старше 45 лет реже ощущают зависимость

Несмотря на рост популярности цифрового детокса, 57% россиян не предпринимают попыток использовать устройства меньше. Люди старше 45 лет реже ощущают зависимость — таких всего 39% — и реже вводят ограничения — только в 31% случаев.

Цифровая зависимость становится заметной частью повседневной жизни: её признаёт почти каждый второй. При этом практики осознанного отказа от гаджетов распространяются медленно, а привычка быть онлайн остаётся нормой для большинства.

Контекст

Согласно прошлогоднему исследованию, 49% россиян уже предпринимали попытки сократить время, проводимое за гаджетами. Однако для значительной части это оказалось непросто: 26% признались, что сталкиваются с трудностями при ограничении цифровых привычек. Ещё 13% только задумываются о том, чтобы ввести такие ограничения.

Смартфон остаётся главным устройством в повседневной жизни: им регулярно пользуются 94% опрошенных. Компьютеры и ноутбуки используют 64%, а планшеты — 23%. При этом технологии всё глубже интегрируются в быт: каждый пятый респондент — 20% — уже не представляет жизнь без систем умного дома с колонками, датчиками и другими подключёнными устройствами.