Почти половина россиян считают себя зависимыми от гаджетов — при этом большинство не практикует цифровой детокс
Несмотря на это, доля тех, кто сокращает время использования телефона, за последние годы выросла
Почти половина россиян признаёт зависимость от цифровой среды, сообщает SuperJob. Чаще всего об этом говорят молодые пользователи до 35 лет — 52%, а также женщины — 51% против 44% среди мужчин. При этом, несмотря на рост популярности цифрового детокса до 43%, большинство по-прежнему не ограничивает использование гаджетов.
Молодёжь и женщины чаще признают зависимость от цифровой среды
Наиболее высокий уровень признаний в зависимости от гаджетов — среди респондентов до 35 лет: 52% в этой группе говорят о зависимости. Среди людей старше 45 лет показатель ниже — 39%. При этом женщины чаще мужчин отмечают у себя зависимость — 51% против 44%.
Больше всего доля тех, кто признает зависимость от гаджетов, среди россиян, зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей в месяц — 59%. Реже всего в этом признаются сотрудники с зарплатой от 150 до 200 тысяч рублей в месяц — среди них только 45% признают цифровую зависимость.
Россияне с высшим образованием реже устраивают себе цифровой детокс
Среди россиян, у которых есть высшее образование, доля тех, кто ощущает цифровую зависимость, достигает 49%. Для сравнения, среди людей со средним образованием этот показатель составляет 36%. При этом именно более образованная аудитория реже устраивают себе цифровой детокс.
Доля россиян, которые сознательно сокращают время в цифровой среде, выросла до 43% — два года назад таких было 39%. 18% занимаются этим каждый день, 8% — практикуют это несколько раз в неделю, 11% — несколько раз в месяц. Ещё небольшая доля практикует детокс «эпизодически».
Россияне старше 45 лет реже ощущают зависимость
Несмотря на рост популярности цифрового детокса, 57% россиян не предпринимают попыток использовать устройства меньше. Люди старше 45 лет реже ощущают зависимость — таких всего 39% — и реже вводят ограничения — только в 31% случаев.
Цифровая зависимость становится заметной частью повседневной жизни: её признаёт почти каждый второй. При этом практики осознанного отказа от гаджетов распространяются медленно, а привычка быть онлайн остаётся нормой для большинства.
Контекст
Согласно прошлогоднему исследованию, 49% россиян уже предпринимали попытки сократить время, проводимое за гаджетами. Однако для значительной части это оказалось непросто: 26% признались, что сталкиваются с трудностями при ограничении цифровых привычек. Ещё 13% только задумываются о том, чтобы ввести такие ограничения.
Смартфон остаётся главным устройством в повседневной жизни: им регулярно пользуются 94% опрошенных. Компьютеры и ноутбуки используют 64%, а планшеты — 23%. При этом технологии всё глубже интегрируются в быт: каждый пятый респондент — 20% — уже не представляет жизнь без систем умного дома с колонками, датчиками и другими подключёнными устройствами.
