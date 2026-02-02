Почти половина россиян тратит в офисе до 20 тыс. ₽ в месяц

Расходы в рабочие дни становятся для офисных сотрудников заметной финансовой нагрузкой, выяснили аналитики сети смарт-офисов SOK. Большинство признаёт, что такие траты регулярно вызывают беспокойство. Ещё 32% прямо говорят, что не понимают, за счёт чего можно сократить повседневные расходы.

13% сотрудников не хотят думать об офисных тратах

Опрос показал, что 59% офисных работников испытывают тревогу из-за расходов, которые возникают в течение рабочего дня. Ещё 27% участников исследования отметили, что хотели бы сократить такие траты, но не имеют чёткого понимания, какие статьи бюджета можно оптимизировать.

Респонденты по-разному оценивают сумму, которую ежемесячно тратят на обеды, кофе и перекусы в рабочие дни:

45% — от 10 до 20 тыс. рублей;

около 14% — от 20 до 30 тыс. рублей;

22% — до 10 тыс. рублей;

5% — более 30 тыс. рублей в месяц.





Ещё 13% заявили, что не считают подобные расходы и не фиксируют их отдельно.

Кофе — самая популярная категория ежедневных трат

Чаще всего деньги в течение рабочего дня уходят на следующие категории:

кофе и напитки навынос — 28% опрошенных;

обеды в кафе и ресторанах — 26%;

доставку еды и продуктов в офис — 23%;

перекусы в магазинах и вендинговых автоматах — каждый пятый участник опроса.

При этом 15% сотрудников сообщили, что стараются не тратить деньги в рабочие дни, ограничиваясь расходами на дорогу.

Почти половина офисных сотрудников покупают кофе или другие напитки каждый рабочий день. Из них 26% делают это несколько раз за день, а 23% — один раз в день. Чаще всего напитки приобретают в кофейнях рядом с офисом (34%) и внутри бизнес-центров (31%). Автоматами пользуется около 20% респондентов.

У 42% респондентов средний чек за стакан составляет 250–300 рублей.

23% тратят до 200 рублей;

22% — 350–450 рублей;

Только 5% платят более 500 рублей.

О росте цен на кофе сообщили 30% опрошенных, однако отказа от покупок это, как правило, не вызвало.

Контроль расходов ведёт каждый пятый сотрудник

Среди тех, кого беспокоят повседневные траты, почти половина призналась, что оценивает их приблизительно, без точных расчётов. Подробный учёт расходов ведёт 21% сотрудников, тогда как около трети не следят за этой статьёй бюджета вовсе.

При необходимости оптимизировать расходы 43% опрошенных в первую очередь готовы экономить на обедах. Ещё 41% рассматривают сокращение затрат на кофе и напитки навынос.

Наименее популярной мерой остаётся отказ от встреч с коллегами после работы — на это готовы пойти только 17% участников опроса.

Россияне всё чаще задумываются об уходе из офиса

На фоне роста повседневных офисных трат всё больше сотрудников задумываются о выходе из привычного формата работы. По данным финансового маркетплейса «Выберу.ру», каждый четвёртый житель города-миллионника в России хотя бы раз за последний год думал о том, чтобы уйти из офиса. Чаще других об этом говорят представители поколения Z.

В числе наиболее привлекательных вариантов участники опроса указали сезонную занятость на фермах и агропредприятиях, работу в заповедниках и вахтовую работу в северных регионах.