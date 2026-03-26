Почти треть компаний боятся увольнений сотрудников из-за низких зарплат — однако увеличивать выплаты готовы 17%
Чтобы удержать работников, компании внедряют с помощью ИИ индивидуальные карьерные треки
Треть работодателей в России опасаются, что сотрудники будут увольняться из-за низких зарплат, согласно данным исследования МТС Линк и HR-платформы Jinn. Но только 17% компаний готовы повышать оклад и вводить новые премии, чтобы предотвратить текучесть кадров. Чтобы изменить негативный тренд, компании делают ставку на развитие сотрудников.
Компании используют ИИ, чтобы персонализировать карьерные треки сотрудников
18% опрошенных работодателей считают, что сотрудники увольняются из-за невозможности развиваться — получать новые компетенции и опыт, заводить полезные знакомства. Чтобы решить проблему текучести кадров, в 12% компаний уже внедряют:
- карьерные треки и индивидуальные планы развития,
- обучение за счёт работодателя,
- программы повышения квалификации.
К слову, для разработки персонализированных треков развития работодатели используют искусственный интеллект.
«ИИ может учитывать не только цели компании, но и карьерные амбиции, сильные стороны сотрудника и другие факторы. Такие программы находят отклик у людей», — отмечает Валерий Мешков, генеральный директор и сооснователь HR-платформы Jinn.
Он уверен, что тренд на персонализацию карьерных программ с помощью ИИ будет сохраняться в ближайшие 2–3 года.
Поддержка и качественная обратная связь от руководителя способна остановить текучесть кадров
14% работодателей считают, что хорошие отношения работников с руководителями останавливают текучесть кадров. Ключевыми компетенциями менеджмента становятся умения:
- мотивировать сотрудников,
- оказать эмоциональную поддержку,
- дать качественную обратную связь.
По мнению 12% респондентов, с проблемой текучести кадров могут помочь справиться понятные правила работы и прозрачная система оценки каждого сотрудника. 11% уверены, что качественные программы адаптации новых сотрудников позволяют удержать их на новом месте.
Компании ищут способы снизить текучесть без роста зарплат
Гибридный и удалённый формат продолжает влиять на удержание, подтверждают 8% опрошенных. Возможность работать удалённо остаётся значимым фактором для сотрудников при выборе работодателя, особенно в ИТ и интеллектуальных профессиях.
Компании, где сотрудники работают в гибридном формате, стремятся создать одинаковые условия работникам из офиса и на «удалёнке».
«Проведение регулярных командных встреч с включенными камерами, онлайн-тимбилдинги, личная коммуникация с руководителем в мессенджере — всё это помогает дистанционному сотруднику не выпадать из общего контекста работы и чувствовать себя частью команды», — рассказывает руководитель бизнес-юнита «Обучение» МТС Линк Евгений Ленский.
В 2026 году работодатели смещают фокус с найма на удержание сотрудников. Компании улучшают программы развития работников и управленческие практики руководителей. Качество менеджмента и рабочая среда тоже становятся важным фактором снижения текучести кадров.
