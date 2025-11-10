После новости о возможном получении $1 трлн Илон Маск потерял $10 млрд — на акциях Tesla, которые резко просели
Илон Маск потерял $10 млрд после одобрения выплаты $1 трлн
Крупнейшая выплата в истории бизнеса
Больше 75% акционеров Tesla поддержали план вознаграждения, несмотря на критику крупных инвесторов. Согласно документам, Маск получит больше 423 млн дополнительных акций, увеличив свою долю примерно до 25%, если компания выполнит ряд амбициозных целей:
- рост капитализации Tesla до $8,5 трлн,
- продажа ещё 12 млн автомобилей,
Эксперты признают: достичь этих целей так же сложно, как покорить Эверест.
«Это вознаграждение абсурдных масштабов, но Маск ничего не получит, если не создаст колоссальную стоимость и не совершит невозможное», — прокомментировал Мэтт Бритцман, аналитик по акциям в Hargreaves Lansdown.
Потерял $10 млрд, но всё ещё самый богатый человек
Капитал Илона Маска за два дня сократился на $10 млрд после падения акций Tesla. Бумаги автопроизводителя упали на 3,6% в пятницу, когда акционеры одобрили выплату на $1 трлн. Инвесторы отреагировали настороженно: рынок закладывает риск перегрева и возможного размытия доли в компании, если Маск получит новые 423 млн акций.
Индекс «NASDAQ» в тот же день снизился на 0,2%, а «S&P 500», напротив, слегка вырос — до 6 728 пунктов.
Несмотря на просадку, Маск остаётся богатейшим человеком мира — его состояние оценивается в $481,4 млрд — это всего на 2% меньше, чем неделей ранее. В начале года он стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило $500 млрд.
Даже с этими потерями ближайший соперник Маска — Эллисон — отстаёт почти на $200 млрд. Его капитал оценивается в $289,7 млрд.
Маск шантажировал уходом — Tesla предпочла заплатить
Выплата пакета компенсаций стала следствием давления со стороны самого Маска. Ещё в сентябре он заявил совету директоров, что может покинуть Tesla, если не получит больше полномочий. В компании подчеркнули, что сохранение Маска — «критически важно», а председатель совета Робин Денхольм предупредила инвесторов, что уход основателя приведёт к существенной потере стоимости компании.
Суверенный фонд Норвегии выступил против сделки, заявив о «чрезмерном размере выплаты и риске зависимости от одного человека». Однако, несмотря на споры, большинство крупных держателей акций — от Morgan Stanley до пенсионного фонда Флориды — поддержали выплату.
Контекст
Акции Tesla с начала 2025 года выросли на 14%, несмотря на протесты вокруг политических заявлений Маска. Теперь компания делает ставку на сверхрост и автономию — от человекоподобных роботов Optimus до автопилота по подписке.
- 1 МТС Банк укрепляет премиум-направление: инвестблок возглавил Сергей Мальцев — экс-топ Сбера и Т-Банка Сергей Мальцев назначен директором по инвестициям МТС Банка 06 ноября 2025, 15:30
- 2 Третий СЕО за 1,5 года: Natura Siberica сменила генерального директора — на должность назначен бывший топ-менеджер Александр Стукалин назначен гендиректором Natura Siberica 05 ноября 2025, 17:30
- 3 Константин Чайкин: «Каждый день — как тетрис: что-то постоянно падает» Интервью с техническим гением, художником и часовщиком 05 ноября 2025, 16:28
- 4 «Эксперимент соло-кинематографа»: основатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников показал тизер фильма о жизни в тундре Фёдор Овчинников из «Додо Пиццы» снял фильм о жизни в тундре 30 октября 2025, 21:00