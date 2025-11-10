Илон Маск потерял $10 млрд после одобрения выплаты $1 трлн

Крупнейшая выплата в истории бизнеса

Больше 75% акционеров Tesla поддержали план вознаграждения, несмотря на критику крупных инвесторов. Согласно документам, Маск получит больше 423 млн дополнительных акций, увеличив свою долю примерно до 25%, если компания выполнит ряд амбициозных целей:

рост капитализации Tesla до $8,5 трлн,

продажа ещё 12 млн автомобилей,

Эксперты признают: достичь этих целей так же сложно, как покорить Эверест.

«Это вознаграждение абсурдных масштабов, но Маск ничего не получит, если не создаст колоссальную стоимость и не совершит невозможное», — прокомментировал Мэтт Бритцман, аналитик по акциям в Hargreaves Lansdown.

Потерял $10 млрд, но всё ещё самый богатый человек

Капитал Илона Маска за два дня сократился на $10 млрд после падения акций Tesla. Бумаги автопроизводителя упали на 3,6% в пятницу, когда акционеры одобрили выплату на $1 трлн. Инвесторы отреагировали настороженно: рынок закладывает риск перегрева и возможного размытия доли в компании, если Маск получит новые 423 млн акций.

Индекс «NASDAQ» в тот же день снизился на 0,2%, а «S&P 500», напротив, слегка вырос — до 6 728 пунктов.

Несмотря на просадку, Маск остаётся богатейшим человеком мира — его состояние оценивается в $481,4 млрд — это всего на 2% меньше, чем неделей ранее. В начале года он стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило $500 млрд.

Даже с этими потерями ближайший соперник Маска — Эллисон — отстаёт почти на $200 млрд. Его капитал оценивается в $289,7 млрд.

Маск шантажировал уходом — Tesla предпочла заплатить

Выплата пакета компенсаций стала следствием давления со стороны самого Маска. Ещё в сентябре он заявил совету директоров, что может покинуть Tesla, если не получит больше полномочий. В компании подчеркнули, что сохранение Маска — «критически важно», а председатель совета Робин Денхольм предупредила инвесторов, что уход основателя приведёт к существенной потере стоимости компании.

Суверенный фонд Норвегии выступил против сделки, заявив о «чрезмерном размере выплаты и риске зависимости от одного человека». Однако, несмотря на споры, большинство крупных держателей акций — от Morgan Stanley до пенсионного фонда Флориды — поддержали выплату.

Контекст

Акции Tesla с начала 2025 года выросли на 14%, несмотря на протесты вокруг политических заявлений Маска. Теперь компания делает ставку на сверхрост и автономию — от человекоподобных роботов Optimus до автопилота по подписке.