Поставки китайских автомобилей в Россию выросли вдвое — экспорт превысил $1,3 млрд за месяц

Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в мае достиг $1,3 млрд, увеличившись на 25,8% по сравнению с апрелем, сообщает «Интерфакс». Это максимальный показатель с октября 2025 года. Поставки китайских грузовиков тоже растут: за первые пять месяцев 2026-го они выросли на 61,1% и достигли $345,3 млн.

За 5 месяцев объём поставок китайских машин — $5 млрд

Российский рынок продолжает оставаться одним из ключевых направлений экспорта для китайских брендов. За первые пять месяцев 2026 года объём поставок легковых автомобилей из КНР на российский рынок составил около $5 млрд. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос более чем в два раза.

Согласно статистике китайской таможни, которую приводит «Интерфакс», только в мае 2026-го в Россию привезли легковых автомобилей на сумму свыше $1,33 млрд — результат стал самым высоким за последние семь месяцев.

В мае в РФ привезли в 1,5 раза больше грузовиков из Китая, чем в апреле

Сегмент коммерческого транспорта также демонстрирует рост поставок. В мае экспорт грузовых автомобилей из Китая в Россию достиг $104,3 млн — это рекордный результат с начала 2026 года и более чем в полтора раза больше показателя апреля.

За первые пять месяцев 2026 года поставки китайских грузовиков в Россию выросли на 61,1% и достигли $345,3 млн.

Импорт автокомпонентов вырос в мае на 9,5% по сравнению с апрелем

Продолжают расти и поставки комплектующих для автомобильной отрасли. Экспорт частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из Китая в Россию в мае достиг $230,4 млн, что на 9,5% больше, чем месяцем ранее.

За пять месяцев объём поставок автокомпонентов составил $951 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года рост составил 5,1%.

Увеличение поставок автомобилей и комплектующих отражает сохраняющийся высокий спрос на китайскую технику в России.

Контекст

В марте СМИ сообщали, что китайские автопроизводители всё чаще становятся технологическими партнёрами мировых концернов. Компании из Европы и Японии используют китайские платформы, программное обеспечение и инженерные решения, чтобы ускорить разработку новых моделей и сократить расходы на производство. В частности, Stellantis изучает интеграцию технологий Leapmotor, Mercedes-Benz обсуждает расширение сотрудничества с Geely, а Nissan наращивает инвестиции в Китай.

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Китайские компании задают новые стандарты отрасли благодаря высокой скорости разработки, тесной работе с поставщиками и регулярным программным обновлениям автомобилей. На этом фоне сотрудничество с китайскими производителями становится частью стратегии крупнейших мировых автоконцернов, стремящихся сохранить конкурентоспособность.