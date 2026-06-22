Альтернативы НСПК не будет: ЦБ отказал Сбербанку, Альфа-Банку и Т-Банку в создании своей платёжной системы

Банк России отказал Сбербанку, Альфа-Банку и Т-Банку в создании собственной платёжной системы, сообщил РБК. Регулятор не поддержал ни одну из предложенных банками моделей и дал понять, что второй Национальной системы платёжных карт (НСПК) на российском рынке не появится. Вместо этого ЦБ РФ предложил компаниям принять участие в акционировании НСПК.

Банки искали альтернативу НСПК осенью 2025-го

НСПК была создана в 2014 году как национальная платёжная инфраструктура, оператор платёжной системы «Мир» и СБП. После ухода Visa и Mastercard в 2022 году НСПК стала основой карточных платежей внутри России. О планах создать собственную платёжную инфраструктуру стало известно ещё осенью прошлого года, сообщал Интерфакс. Тогда Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк объединились в консорциум и работали над системой, ориентированной на альтернативные способы оплаты.

Речь шла не о выпуске новых банковских карт, а о развитии расчётов через QR-коды, биометрию, Bluetooth и другие цифровые инструменты.

Участники проекта подчёркивали, что не планируют конкурировать с картами «Мир», а хотят развивать новые платёжные сервисы для клиентов.

Банки и ЦБ спорят из-за универсального QR-кода

По данным источников РБК, активное обсуждение идеи альтернативной платёжной системы возобновилось после разногласий между банками и ЦБ по вопросу универсального QR-кода.

Тройка крупнейших банков выступала за развитие собственного решения для QR-платежей и критиковала идею обязательного универсального QR-кода, который должен отображаться на терминалах оплаты в торговых точках.

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ЦБ по-прежнему делает ставку на развитие единой платёжной инфраструктуры на базе НСПК.

ЦБ предложил банкам другой вариант — стать акционерами НСПК

Несмотря на отказ Центробанка РФ банкам в запуске новой платёжной системы в России, работа над проектом внутри консорциума не прекращалась, утверждают источники РБК. По их словам, компании собрали отдельную команду специалистов, в том числе бывших сотрудников НСПК, и продолжают развивать различные платёжные сервисы.

В качестве альтернативы Банк России предложил крупнейшим игрокам принять участие в акционерном капитале НСПК. По данным источников РБК, решение о частичной продаже доли в операторе платёжной системы может быть принято до конца 2026 года.

Эксперты видят потенциал в новых платёжных сервисах

Опрошенные РБК эксперты считают, что необходимость создания новой инфраструктуры зависит от её функциональности. Альтернативная платформа будет полезной, если у россиян появятся новые сценарии оплаты — QR-платежей, биометрии, переводов со счёта на счёт, подписок, рассрочек и сервисов на базе цифрового рубля.

По мнению экспертов РБК, участие крупнейших банков в капитале НСПК может стать для них способом влиять на развитие платёжной инфраструктуры страны. При этом они полагают, что регулятор вряд ли допустит переход фактического контроля над системой в руки ограниченного круга крупнейших игроков рынка.