Почти 80% компаний поднимут цены на товары и услуги в 2024 году

Почти 80% компаний поднять цены на свои товары и услуги в 2024 году. В среднем они вырастут на 10-25%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование «Актион Финансы».

Эксперты компании связывают тенденцию с ростом инфляции и расходов бизнеса на логистику, закупку сырья, фонд оплаты труда, аренду и пр.

В этом году 41% компаний планируют наращивать продажи за счет выхода в новые сегменты своего рынка, каждая третья планирует больше вкладываться в маркетинг и рекламу, 35% решили пересмотреть каналы сбыта, 30% мечтают открыть новое направление бизнеса.

Многие предприниматели также намерены расширить географию работы в наступившем году. Примерно 60% намерены охватить новые города России, каждая пятая рассматривает новые страны, включая Китай, Индию и африканские государства.

Исследование проводилось среди 516 финдиректоров и топ-менеджеров компаний с годовым оборотом от 1 млрд до свыше 100 млрд рублей из оптово-розничной торговли, энергетики, легкой промышленности и других сфер. Опрос проходил в феврале 2024 года.

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