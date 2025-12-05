Утверждён состав рабочей группы по платформенной экономике

Как сообщили «Ведомости», правительство утвердило расширенный состав рабочей группы, которая будет заниматься проработкой подзаконных актов к новому закону о платформенной экономике. В неё включили представителей крупнейших онлайн-площадок, отраслевых ассоциаций и традиционных торговых сетей. Структура станет основной точкой обсуждения всех требований для цифровых сервисов.

Задача группы — согласование подзаконных актов о платформенной экономике

Правительство окончательно утвердило рабочую группу, которая будет оценивать подзаконные акты к закону о платформенной экономике. В расширенный состав вошли сразу 24 участника, среди них — представители цифровых платформ, деловых объединений и ритейлеров.

Предполагается, что ведомства смогут направлять проекты актов сразу в рабочую группу, где они должны получить единогласное согласование: при отсутствии общей позиции документ не попадёт в правительство.

Решение принято в рамках «регуляторной гильотины» — масштабного пересмотра и отмены устаревших и избыточных нормативных правовых актов, которые негативно влияют на бизнес. Создание рабочей группы должно снизить административную нагрузку на бизнес и обеспечить более прозрачное внедрение новых требований к e-commerce.

В составе группы 24 участника — вместо традиционных 19

По стандарту в состав рабочей группы должно входить 19 участников, однако было принято решение расширить их количество до 24. Как уточняют в правительстве, в неё вошли представители нескольких ключевых объединений бизнеса — включая «Деловую Россию», «Опору России», Торгово-промышленную палату, Ассоциацию юристов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

От онлайн-экономики в обсуждении будут участвовать ведущие маркетплейсы и сервисы электронной коммерции. Среди них — Wildberries & Russ, Ozon, «Мегамаркет», «Авито», VK, Lamoda, «Профи.ру», «Авиасейлс» и другие игроки, формирующие экосистему российского e-commerce. Со стороны офлайн-ритейла к работе подключилась X5 Group.

Координацию работы от государства возьмёт на себя первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников, которому поручено сопредседательство в группе.

Главная задача — согласование подзаконных актов

В первую очередь группа рассмотрит проекты подзаконных актов, которые сопровождают новый закон о платформенной экономике. Среди приоритетных тем — регламенты проверки партнёров онлайн-площадок и их карточек товаров. Как отметил замминистра экономического развития Максим Колесников, группа должна оценить выполнимость требований и учесть комментарии отрасли до утверждения документов.

Кроме того, в планах группы — обсуждение критериев систематичности выполнения работ и услуг для определения характера отношений между платформами и исполнителями. Ранее Минтруд указывал, что эти параметры требуют дополнительной проработки.

Новые требования к обмену данными платформ с ФНС

Среди приоритетов рабочей группы — разработка подходов к обмену данными между цифровыми платформами и ФНС. Минфин уже вынес на обсуждение новое постановление: площадки будут обязаны в течение пяти дней передавать информацию в ФНС, если обнаружат признаки возможного нарушения, а также оперативно уведомлять об этом своего партнёра через личный кабинет.

Также группе предстоит определить, какие льготы могут получить исполнители, добровольно подключившиеся к программам обязательного социального или пенсионного страхования. Необходимость таких мер ранее обозначали профсоюзные организации, в том числе Федерация независимых профсоюзов России.

Контекст

Игроки рынка поддержали создание рабочей группы. Представители Wildberries & Russ, Ozon, VK, «Авито» и X5 подтвердили участие в группе и заявили, что рассчитывают на выработку взвешенных решений. В АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли) уже назвали создание группы логичным шагом после общественного обсуждения закона.