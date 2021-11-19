ВТБ запустил предодобренные кредиты для участников госзакупок

ВТБ начал выдавать клиентам среднего и малого бизнеса предодобренные кредиты на исполнение госконтрактов. Кредит предоставляется на сумму до 10 млн рублей на срок до трех лет без дополнительных документов и залогового обеспечения. Сегодня в госзакупках регулярно участвуют более 100 тыс. клиентов банка.

Предложение доступно индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в новом интернет-банке «ВТБ Бизнес». Сумма кредита рассчитывается автоматически и устанавливается индивидуально для каждого клиента. Поручительство для оформления такого кредита не требуется. Комиссия за выдачу заемных средств и досрочное погашение не взимается.

В интернет-банке клиенту достаточно указать желаемую сумму кредита в рамках предодобренного ему лимита, выбрать счет для зачисления средств и подписать оферту электронной подписью. Обработка сделки займет около пяти минут, а кредитные средства поступят на счет в течение дня.

«ВТБ при работе со средним и малым бизнесом стремится предоставлять клиентам оптимальные финансовые решения для развития. В этом году мы запустили первые предодобренные кредиты на любые бизнес-цели в интернет-банке, которыми воспользовались уже более тысячи предпринимателей, а объем выдач превысил 2 млрд рублей.

Наше новое предложение поможет бизнесу максимально быстро получать финансирование для выполнения госконтракта на выгодных условиях», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ.