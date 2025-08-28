Предпринимателями не рождаются: лишь 3% селлеров хотели бизнес со школы, остальные видели себя на сцене и в спорте
97% селлеров в школе мечтали не о бизнесе — новый опрос
Взрослые предприниматели часто говорят, что «всегда знали, чем займутся». Но свежие данные Яндекс Маркета ломают эту легенду. Бизнес в детстве манил единицы: из 1100 опрошенных продавцов лишь 3% хотели строить своё дело ещё со школьной скамьи. Остальные мечтали о сцене, спорте или музыке — но точно не о продаже кроссовок и бытовой химии.
Музыканты, актеры, спортсмены — но не бизнесмены
Романтика школьных планов у будущих селлеров выглядела предсказуемо:
- музыкант — 18%,
- актер — 15%,
- спортсмен — 12%.
Собственный бизнес казался привлекательным только 3% школьников, и чаще всего — в одежде и обуви (35%), товарах первой необходимости (21%) или косметике и парфюмерии (19%).
Кто вдохновлял и зачем
Будущих продавцов зажигали истории друзей семьи, которые уже что-то торговали, и мечта придумать собственный продукт. Для других решающим был чистый интерес к коммерции — желание «что-то продавать», не важно что.
Первые деньги — в школьные годы
40% респондентов признались: деньги они начали зарабатывать ещё в школе. Форматы были самые классические — раздача листовок, работа официантами, подработка в магазинах. Фактически предпринимательский навык тренировался задолго до появления маркетплейсов.
Учёба продолжается
Взрослые селлеры сохранили привычку учиться. Каждый третий (32%) недавно проходил курсы: кто-то прокачивал карточки товаров и тексты описаний, кто-то разбирался в новых требованиях площадок, кто-то — в ценообразовании и рекламе. Продажи на маркетплейсах давно превратились в отдельную науку, где конкурентное преимущество решают знания, а не только товар.
Детские ценности в бизнесе
Главные «ресурсы из детства», которые помогают продавцам сегодня:
- настойчивость,
- умение находить общий язык с людьми,
- вера в себя,
- позитивный настрой.
Треть опрошенных хотят, чтобы их дети тоже стали предпринимателями. Для этого они транслируют те же идеи и принципы, с которых сами начинали.
Контекст
Маркетплейсы превратили торговлю в массовую профессию, а бизнес — в карьерный трек, доступный не только тем, кто «мечтал о своем деле с 12 лет». Исследование Яндекс Маркета показало: предпринимательство — это не врожденный дар, а выбор и навык, который можно прокачать.
