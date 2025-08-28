97% селлеров в школе мечтали не о бизнесе — новый опрос

Взрослые предприниматели часто говорят, что «всегда знали, чем займутся». Но свежие данные Яндекс Маркета ломают эту легенду. Бизнес в детстве манил единицы: из 1100 опрошенных продавцов лишь 3% хотели строить своё дело ещё со школьной скамьи. Остальные мечтали о сцене, спорте или музыке — но точно не о продаже кроссовок и бытовой химии.

Музыканты, актеры, спортсмены — но не бизнесмены

Романтика школьных планов у будущих селлеров выглядела предсказуемо:

музыкант — 18%,

актер — 15%,

спортсмен — 12%.

Собственный бизнес казался привлекательным только 3% школьников, и чаще всего — в одежде и обуви (35%), товарах первой необходимости (21%) или косметике и парфюмерии (19%).

Кто вдохновлял и зачем

Будущих продавцов зажигали истории друзей семьи, которые уже что-то торговали, и мечта придумать собственный продукт. Для других решающим был чистый интерес к коммерции — желание «что-то продавать», не важно что.

Первые деньги — в школьные годы

40% респондентов признались: деньги они начали зарабатывать ещё в школе. Форматы были самые классические — раздача листовок, работа официантами, подработка в магазинах. Фактически предпринимательский навык тренировался задолго до появления маркетплейсов.

Учёба продолжается

Взрослые селлеры сохранили привычку учиться. Каждый третий (32%) недавно проходил курсы: кто-то прокачивал карточки товаров и тексты описаний, кто-то разбирался в новых требованиях площадок, кто-то — в ценообразовании и рекламе. Продажи на маркетплейсах давно превратились в отдельную науку, где конкурентное преимущество решают знания, а не только товар.

Детские ценности в бизнесе

Главные «ресурсы из детства», которые помогают продавцам сегодня:

настойчивость,

умение находить общий язык с людьми,

вера в себя,

позитивный настрой.

Треть опрошенных хотят, чтобы их дети тоже стали предпринимателями. Для этого они транслируют те же идеи и принципы, с которых сами начинали.

Контекст

Маркетплейсы превратили торговлю в массовую профессию, а бизнес — в карьерный трек, доступный не только тем, кто «мечтал о своем деле с 12 лет». Исследование Яндекс Маркета показало: предпринимательство — это не врожденный дар, а выбор и навык, который можно прокачать.