Премьер министр Польши обвинил Норвегию в косвенной наживе на военной операции в Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться сверхприбылью от продажи нефти и газа и заявил, что повышение цен в 4-5 раз является косвенной наживой на военной операции в Украине.

В воскресенье 22 мая премьер-министр Польши выступил на встрече молодежной группы, где рассказал об энергетической политике правительства страны. По его словам, Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и отказаться от российских нефти и газа и, в последствии, энергоресурсов из арабских стран.

«Но должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это нездорово», — сказал он. «Они должны разделить эту сверхприбыль. Это не нормально, это несправедливо».

27 апреля Польша отказалась от оплаты российского газа в рублях, в следствии чего его поставки в страну были прекращены.



По данным ОПЕК, Норвегия занимает восьмое место в рейтинге стран по добыче природного газа. В этом году Польша планирует завершить строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь ей заменить поставки топлива из России.

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