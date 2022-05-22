Премьер министр Польши обвинил Норвегию в косвенной наживе на военной операции в Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться сверхприбылью от продажи нефти и газа и заявил, что повышение цен в 4-5 раз является косвенной наживой на военной операции в Украине.
В воскресенье 22 мая премьер-министр Польши выступил на встрече молодежной группы, где рассказал об энергетической политике правительства страны. По его словам, Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и отказаться от российских нефти и газа и, в последствии, энергоресурсов из арабских стран.
«Но должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это нездорово», — сказал он. «Они должны разделить эту сверхприбыль. Это не нормально, это несправедливо».
27 апреля Польша отказалась от оплаты российского газа в рублях, в следствии чего его поставки в страну были прекращены.
По данным ОПЕК, Норвегия занимает восьмое место в рейтинге стран по добыче природного газа. В этом году Польша планирует завершить строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь ей заменить поставки топлива из России.
Обложка: Shutterstock
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
22 мая 2022
22 мая 2022