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Президент поддержал идею продлить мораторий на проверки малого бизнеса

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Ранее он заявлял, что без этих проверок «хуже не стало».

Президент поддержал идею продлить мораторий на проверки малого бизнеса

О поддержке идеи продлить запрет на проведении плановых проверок для малого бизнеса президент Путин высказался на встрече с представителями партии «Единая Россия» (которая как раз готовится к участию в сентябрьских выборах в Госдуму), передает РБК.

«Я правительству этот вопрос поставлю на обсуждение. Единственное – вопрос безопасности потребителей», – пообещал Владимир Путин.

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса впервые был введен в 2016 году. Его действие должно было прекратиться в конце 2018, но с тех пор мораторий трижды продлевали.

Пока что он действует конца этого года. Если его продлят еще раз, то десятки тысяч предпринимателей будут освобождены от плановых проверок еще год. Эта идея уже прозвучала в середине июля, и тогда президент заметил, что без проверок «хуже не стало».

Фото: Bacho/Shutterstock

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