Названа стоимость наборов для занятий различными видами спорта

Эксперты «Яндекс.Маркета» накануне Дня физкультурника изучили спрос на спортивные товары и узнали, сколько стоят наборы для занятий различными видами спорта. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Для исследования были взяты наиболее популярные среди россиян виды спорта и подобраны необходимые наборы инвентаря для занятий. В исследование вошло 10 видов спорта: футбол, баскетбол, велоспорт, йога, беговые лыжи, плавание, бег, скандинавская ходьба, настольный теннис и сноубординг.

Самым недорогим видом спорта стала скандинавская ходьба, основной атрибут для занятий которой — это специальные палки со средней стоимостью 1,2 тысячи рублей.

Чуть более дорогим видом спорта оказалась йога — чаще всего россияне переходили на предложения ковриков в интернет-магазины со средней ценой 1,8 тысячи рублей. Особой популярностью коврики для йоги пользовались во время режима самоизоляции.

На третьем месте по стоимости оказался баскетбол. По словам экспертов сервиса, в минимальный набор для занятий входит только мяч, средняя стоимость которого составляет около 2 тысяч рублей. В то же время набор для занятий футболом обойдется в среднем в 6 тысяч рублей.

Минимальный набор для занятий плаванием (купальник или плавки, а также шапочка) будет стоить в среднем 2,5 тысячи рублей, а стартовый набор для игры в настольный теннис, в который входят ракетки, мячи и сетка, — в среднем обойдется в 3,2 тысячи рублей.

Наиболее дорогими видами спорта из десятки стали беговые лыжи, велоспорт и сноубординг, которые требуют более сложного инвентаря.

В минимальный набор для занятий входят сами беговые лыжи, палки и специальные ботинки, и средняя стоимость такого набора — около 14 тысяч рублей. Чуть дороже выйдут занятия велоспортом — в среднем россияне интересуются предложениями велосипедов за 18,4 тысячи рублей. Набор из сноуборда, специальных ботинок и креплений в среднем обойдется в 39 тысяч рублей.

В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 30 июля 2019 года по 29 июля 2020 года.

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